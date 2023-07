Derfor gikk ikke Kylie Jenner med håret oppsatt på fem år

Men én ting skulle bli avgjørende for at hun endret tankegangen.

I den ferskeste episoden av «The Kardashians», episode ni av sesong tre, snakker de tre søstrene Kylie Jenner (25), Khloé Kardashian (39) og Kourtney Kardashian Barker (44) om usikkerhet rundt eget utseende.

Til tross for at de tilsynelatende lever i en «perfekt» verden, opplever også de utseendepress, negativt kroppsfokus og usikkerhet.

SØSTRENE SISTERS: Kim Kardashian og lillesøster Kylie Jenner under Vanity Fair Oscar Party i 2020. Foto: NTB

Noe mange stusser én ekstra gang over, i og med at familien Jenner/Kardashian tjener seg søkkrike på å promotere både antrekk, sminke og andre grep for å sørge for «perfekte» kropper og et «perfekt» utseende.

Men i episoden erkjenner alle tre at de har gjort grep for å fremstå mer perfekte enn de i realiteten er.

Både bildemanipulasjon og utseendefiksing, i form av fillers og neseoperasjon, innrømmer søstrene å ha gjort.

Ble mobbet av søstrene i oppveksten

Det som kanskje sitter dypest i 25-åringen og tobarnsmoren Kylie Jenner er mobbingen søstrene utsatte henne for da hun vokste opp.

I episoden forteller Jenner at hun over en periode på fem år ikke ville gå med håret oppsatt, fordi at søstrene hennes mente at ørene hennes lignet på tegneseriefiguren «Dopey» fra «Snehvit»-filmene.

Dette var noe hun selv aldri hadde tenkt over, før søstrene påpekte «likheten».

DEN GANG DA: Mye har skjedd med familien Jenner/Kardashian siden dette bildet ble tatt i 2008. Foto: NTB

Men det var datteren Stormi (5), som ble født i februar 2018, som heldigvis fikk henne på bedre tanker.

– Det ødela meg. Jeg hadde aldri tenkt over ørene mine, men i fem år gikk jeg aldri med håret oppsatt. Det var ikke før jeg ble mor til Stormi, og jeg så at hun hadde mine ører, at jeg innså hvor mye jeg elsker dem.

Byttet navnet på sønnen

Kylie Jenner har også sønnen Aire Webster, som egentlig fikk navnet Wolf Jacques da han ble født i februar 2022, med eksen Travis Scott (32).

De gikk hvert til sitt i januar 2023, men har bevart vennskapet for barnas skyld.

«The Kardashians» sendes på TV 2 Direkte, TV 2 Play og Disney+



Se hvilken nordmann som dukket opp på Kim Kardashians Instagram-profil: