Derfor flokker kjendisene nå til Snapchat

Ifølge Snaps egne tall fra februar, har appen over 750 millioner månedlige brukere globalt.

Selskapet uttaler at de når mer enn 75 prosent av aldersgruppen 13-34 år i over 20 land, og melder at: «landene representerer over 50 prosent av reklamemarkedet».

Her er ulike måter man kan tjene penger på Snapchat:

Snap-stjerner er profiler, gjerne kjente fjes, appen har verifisert. Disse har en gul stjerne. Hvis man blir godkjent åpnes en rekke muligheter for å tjene penger.

- De kan blant annet motta virtuelle gaver fra følgere, kalt «tokens». Snapchat skriver at disse kan «generere en krystallpremie for kvalifiserte kreatører». Krystaller kan man ta ut i amerikanske dollar.

- Og annonsere - blant annet ved å lenke til egne nettsider / samarbeidspartnere i sin offentlige profil.

Spotlight ble lansert i 2020, som et motsvar til TikTok. Her kan man sende inn videoer som blir offentlig verden over. Ved lansering ble det annonsert at det skulle deles ut over én million dollar hver dag til ulike brukere. I år varsler de at de har økt det totale antallet belønningene, og at man kan få månedlige utbetalinger.

«Ytelsen bestemmes av en proprietær formel basert på ulike faktorer, som antall visninger og andre relevante resultater», heter det på nettsiden.

Snapshows er en kanal som vises på «utforsk»-delen av appen. Her kan man legge ut episoder hvis appen godkjenner konseptet - som for eksempel en en matkanal, eller Oskar Westerlins «Skjessen», hvor han tester ulike spisesteder.

Her vises både reklame som kan hoppes over, og annonser man må se for å gå videre. På nettsiden opplyses det at skaperen belønnes ut i fra hva man har avtalt.

Stories revenue-share program, som altså er det nye grepet hvor man kan få deler av annonse-inntektene fra reklamer. TikTok og YouTube har også lansert lignende løsninger.

Her oppfordres man til å publisere mange stories, som gjerne er lange - for best fortjeneste.

Snapchat uttaler at de også har gitt profilene en bedre mulighet til å bli oppdaget av potensielle seere på appen.

Kilde: Snap.com