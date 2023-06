Derfor fikk kong Harald «big boobies»-hyllest

HEMNES (TV 2): Kongeskipet har gjort sommerens første stopp. Formiddagen inneholdt latter og moro.

Under den første dagen av kongeparets turné i Nordland var det et tett program. De ankom havnen ved Hemnesberget rundt klokken ti mandag morgen, og ble i området ca. halvannen time.

– Det er stor stas for hele området at de kom hit, sier den lokale gullsmeden i Hemnes kommune, Merete Matteson. For å hedre kongeparet, stilte hun opp i nordlandsbunaden.

STAS: Merete Matteson skal også få en tur på Kongeskipet denne uken. Foto: Run Gyllander

Publikum lo av kongens utspill

I løpet av tiden fikk kongeparet blant annet høre historier fra andre verdenskrig, smakt på lokale bakverk og lært om båtbyggertradisjonen på Hemnesberget.

– Det er viktig å ta vare på gamle håndverkstradisjoner. Bare spør dronningen, hun er ikke til å stoppe når det kommer til dette temaet, sa kong Harald, til latter fra de mange hundre fremmøtte.

Kongen roste deretter lokalsamfunnet for at de tok vare på båtbyggertradisjonen.

Sist, men ikke minst, ble de hedret med flere musikalske innslag.

LÆRTE OM BÅTER: Båtbyggertradisjoner i Hemnes, presentert av Steinar Jørgensen. Jørgensen har gjennom mange år engasjert seg i båtbyggertradisjonen på Hemnesberget med omland, der målet er å få en oversikt over den verdiskapning dette håndverket har betydd for lokalsamfunnet. Kongeparet lot seg imponere. Foto: Annika Byrde

Det mest kontroversielle innslaget, i alle fall om man tenker på bandnavn, kom fra Bitchy Big Boobies Bang Band.

– Kryr av talenter

Skal man tro de lokale TV 2 møter på, er dette et kjent band fra området. At bandnavnet ikke nødvendigvis høres helt rojalt ut, ler de godt av.

– Det må nesten bare være i Nord-Norge, at man møter kongparet med et band som heter Bitchy Big Boobies Bang Band?

– Vi er litt tøffe her, skjønner du. Det er Nord-Norge! Vi har en frodig kultur, og kongeparet får se veldig mye bra, smiler Merete Matteson.

PÅ SCENA: Bitchy Big Boobies Bang Band inneholder artistene Trine Lise Bang, Trine Bang Skreslett, Lise Bang Nils«»en, Katrine Bang Sjåvik, Anne Bang Smalsundmo og Grete Bang. Alle artistene deler samme etternavn, og derfor har også Bang fått en plass i bandnavnet. Foto: Line Haus/TV 2

Matteson sto selv på scenen og sang foran kongen, men ikke med Bitchy Big Boobies Bang Band. Hun sang med et lokalt kor.

– Jeg ser kanskje rolig ut, men jeg har ikke sovet i natt, avslører Matteson.

Kongen lo godt av puppe-vits

Da Bitchy Big Boobies Bang Band ble introdusert på scenen, gjorde konfransierene et poeng ut av det spenstige navnet, til latter fra både kong Harald og dronning Sonja.

Kongeparet smilte og koste seg under hele innslaget fra familiebandet som også omtales som «Hemnes sin versjon av Spice Girls».

MANGE BARN: Barn danset med gevir, som du. kan se på bildet. Andre barn spilte i korps. Kongen og dronningen tok seg tid til å takke dem alle. Foto: Annika Byrde

Under kongens tale gjorde han et poeng ut av hvor mange fine, kulturelle innslag det hadde vært:

– Det kryr av musikalske talenter og kreativ kraft her.

Før kong Harald og dronning Sonja tok båten videre fra Hemnes til Hattfjelldal, stoppet kongeparet for å takke barna som hadde stått for kulturelle innslag. De snakket eksempelvis med danserne og korpset.

– Dere må bare stå på videre! Dere var så flinke. Tusen takk for at dere gjorde dette for oss, sa dronning Sonja til barna.

Etter at dronningen hadde gått forbi barna, ventet barna noen få sekunder før de begynte å hoppe og brøle: «Tenk at de snakket med oss! Det er så kult!».