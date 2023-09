Derfor får han ikke nye tenner: – Tannlegen slår seg i hodet

De første klippene som er sluppet fra den tredje sesongen av «Forræder», viser at kjendisene også denne gangen blir kjørt svært hardt i det intense, psykologiske TV 2-spillet.

Bryteren Morten Thoresen er vanligvis både tøff og brutal når vi ser ham i idretten. I «Forræder»-promoen viser han derimot nye sider, ved å gråte åpenlyst foran kameraet.

– Det ble et par tårer. Da skjønner du kanskje at jeg syntes at spillet var litt mer krevende enn jeg hadde forventet. Jeg trodde ikke at man skulle leve seg så inn i spillet. Det er hardere enn folk tror, sier han.

I den første sesongen av «Forræder» ble spillet så intenst at en av deltakerne ble sendt til legevakt. Flere har også måttet få hjelp av psykologer til å bearbeide belastningen av spillet.

Hvor langt nede i kjelleren Thoresen havnet, gjenstår å se i høstens sesong. Men tøft, det blir det.

– De som ser programmet kommer til å forstå hvorfor jeg sitter der med tårer i øynene. Jeg takket «ja» til programmet fordi jeg ville teste meg selv til det ytterste, både fysisk og psykisk. Det fikk jeg virkelig testet ut. Men jeg ble ikke hentet av noe ambulanse, nei.

INTENST: Morten Thoresen og flere av de andre deltakerne i høstens «Forræder» på TV 2s høstlansering i Grieghallen i Bergen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Forstår at tenner ikke er så viktig

26-åringen jobber nå hardt opp mot VM i Beograd i september. At han i tillegg blir TV-stjerne i «Forræder», spiller ikke inn på oppkjøringen til mesterskapet.

– Det er overhodet ikke forstyrrende. «Forræder» får bare gå, for hovedjobben min og mitt mål i livet er å bli verdens beste bryter. Nå handler det om å stålsette seg inn mot det. Så får folk nyte «Forræder» på skjermen hjemme mens jeg trener hardt til VM.

TRAVEL TV-HØST: Mens Morten Thoresen blir å se i «Forræder», svinger hans tidligere kollega Fritz Aanes seg på parketten i «Skal vi danse» i høst. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Der «Forræder» går hardt ut over psyken, er det kroppen som får kjørt seg mest på brytematten. For Thoresens del er det tydelig å se, ettersom han får slått ut flere tenner.

– Tannlegen min slår seg i hodet og river av seg alt håret, sånn som jeg har holdt på. Samtidig står han rakrygget bak min rygg og forstår at tenner ikke er så viktig for meg. Det viktigste for meg er å prestere best. Så tannlegen sier at han skal ta vare på tennene mine og gjøre alt for at jeg skal prestere best mulig, og at det ikke skal ha noe å si for treningshverdagen min. Hvis jeg da må gå uten fortenner, så spiller ikke det noen rolle, sier han.

– Hvordan påvirker det deg i hverdagen å mangle fortenner?

– Det å ikke ha tenner, begrenser meg ikke på noen måte. Det er kanskje litt vanskeligere å spise et eple. Det skal jeg ærlig innrømme, men ut over det så begrenser det meg ikke, sier han og smiler med et stort gap.

VAREMERKE: Det tannløse smilet har med årene blitt Thoresens varemerke. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Må vente

Thoresen kommer ikke til å sette inn nye tenner før han har lagt brytekarrieren på hylla.

– Det er rett og slett for at jeg ikke skal tenke på det. Når jeg går ut på brytematten skal jeg ikke være redd for å få slått ut skruene som tennene ville vært satt inn med. For det er jo noe jeg kan finne på å gjøre, så «dumskalle» som jeg er. Så da velger jeg bare å gå uten tenner.

26-åringen mener også at det er visse andre fordeler ved å mangle fortenner.

– Det har definitivt blitt et varemerke. Det er jo det folk kjenner meg for. Siden jeg tok EM-gullet i 2020 så har mangelen på tenner blitt en del av meg. Det er Morten Thoresen, poengterer han.

«Forræder» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play 8. september.