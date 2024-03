Derfor er identiteten til «Kuben» hemmelig

Intensiteten i «Spillet» begynner å ta seg opp, noe som har resultert i det som kan minne om mentale sammenbrudd for deltakerne.

Én etter én har de stemt ut hverandre. De jobber hardt med å lure hverandre, på den mest kyniske måten. Særlig Danby Choi (30) har gjort seg bemerket, og lurt flere av de andre spillerne.

Men til tross for mengden kynisk spill og konspirasjonsteorier på tvers av allianser og deltakere, er det egentlig bare én som bestemmer spillernes skjebne.

Det er den mystiske Kuben. Men hvem er egentlig Kuben?

En utradisjonell programleder

«Velkommen til Spillet. Dette er et sosialt overlevelsesspill. I dette spillet er reglene enkle – men urettferdige».

Dette var ordene Kuben introduserte seg selv med i første episode.

Kort forklart gir Kuben oppdrag og instrukser til deltakerne, både hjemme i villaen og under konkurranser. Utenom det at Kuben bestemmer hva som skjer, og når det skjer, vet verken deltakerne eller seere noe særlig om den mystiske boksen med stemme.

– Kuben ivaretar de fleste av de klassiske programlederfunksjonene i «Spillet» – med unntak av å være en fysisk tilstedeværende menneskelig programleder. «Spillet» skiller seg tydelig fra våre andre reality-programmer, og dette er et av mange grep som underbygger dette, sier pressesjef Jan-Petter Dahl til TV 2.

Men selv om Kuben står for en av spillets viktigste roller, virker det ikke som om vi skal bli bedre kjent med hvem det er – med det første.

KI eller ekte?

Når Kuben prater synes noen det høres ut som at den er generert av kunstig intelligens. Andre mener det er en ekte person bak stemmen, Men i så fall, er personen til stede i villaen sammen med spillerne? Eller sitter de og ser på, på lik linje som panelet?

Pressesjef Dahl forklarer at produksjonen veldig bevisst har laget mystikk rundt identiteten til Kuben.

Han bekrefter imidlertid at det er en ekte person, men hvem – det får vi ikke vite.

– Vi synes det er hyggelig at det er mye interesse og spekulasjoner rundt «Spillet» generelt, og Kubens stemme spesielt. Vi kan bekrefte at det er et menneske bak stemmen, men vi ønsker ikke å røpe identiteten eller hvordan vedkommende har jobbet i produksjonen. Kuben skal få være Kuben, uten å kobles til en spesifikk person.



Hvilke triks og nye tvister Kuben kommer opp med i løpet av spillet vet vi ikke, men én ting er sikkert – det er den som bestemmer.

