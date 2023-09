Derfor dukket ikke Martin Ødegaard opp på «Skal vi danse»

GATEAWAY STUDIOS (TV 2): Landslagskapteinen Martin Ødegaard (24) er for tiden i Norge. Han valgte likevel ikke å heie fram kjæresten Helene Spilling (26) under «Skal vi danse»-sendingen lørdag kveld.

«Skal vi danse»-sirkuset er godt i gang, og denne lørdagen var det igjen duket for et nytt tema, nemlig «back to school». Danseparene skulle da mimre og se tilbake til barndommen, og utfolde dette på parketten.



Igjen var salen og publikum fylt opp med kjente fjes, som enten var der for å nyte showet eller støtte en av kjendisene som svingte seg på parketten.

En som derimot ikke var til stede, var landslagskaptein Martin Ødegaard (24), som er kjæresten til proffdanser Helene Spilling (26), til tross for at han for tiden befinner seg i Norge.

Les Spilling sin kommentar på hvorfor Ødegaard ikke var til stede lenger ned i saken.

Satt ikke i publikum

Tidligere i år, etter flere måneder med spekulasjoner, bekreftet Ødegaard og Spilling at de var kjærester gjennom et felles innlegg på Instagram.

Med bildebeskrivelsen «Life is good» satte paret fyr på medie-Norge. Utenom bildeinnlegget var de nok så ordknappe, men bekreftet i en melding til TV 2 at de var kjærester.

FORELSKET: Martin Ødegaard og Helene Spilling har ikke lagt skjul på at de er svært forelsket. Foto: Privat

Ødegaard er for tiden i Norge grunnet en kommende landskamper, som er avgjørende for om vi kommer oss til fotball-EM 2024 eller ikke. Det er sjelden kost at han befinner seg i Norge på denne tiden av året, grunnet Premier League-sesongen.

I et intervju med TV 2 før treningskampen mot Jordan, fortalte kapteinen om en tøff sommer etter en rekke nedturer med både landslaget og Arsenal.

Men etter at det norske landslaget vant hele 6–0 over Jordan torsdag kveld på Ullevaal stadion, skulle man tro at Ødegaard tok seg friheten til å se kjæresten i aksjon på parketten, for første gang.



Da TV 2 spør Spilling hvorfor kjæresten ikke hadde anledning til å komme, svarer hun at fokuset er på fotballen:

– Han må fokusere på landslaget og må holde fokus med gutta. Men han heier fortsatt.



Hun utelukker derimot ikke at han kan dukke opp på fremtidige sendinger.

Tidligere denne uken kunne observante seere se en tatovering på Ødegaard sin arm, hvor det sto «Blir nok bare deg og meg».

Den tatoveringen har også Spilling, men velger likevel å ikke kommentere betydningen bak den.

Hun viser dog en «ny» versjon av tatoveringen, hvor det nå står «blir nok bare dumme spørsmål».