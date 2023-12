Derfor dropper de julenissebesøk på julaften

Denne høsten har vært travel for «Skal vi danse»-profilen Lavrans Solli (31) og kona, norrønstudent og influenser, Anja Johansen (36). Derfor blir det en etterlengtet familiefeiring for ekteparet.

Sammen med sine to døtre Frøya (9) og Maud (5) skal de feire julen hjemme på Fornebu i Bærum kommune.

– Vi skal kun være oss fire her hjemme, og det har vi gjort litt av-og-på de siste årene, forteller Johansen til TV 2.

JULEKOS: Anja Johansen elsker å pynte til jul, og starter med pyntingen allerede i november, slik at ting er klart til 1. desember. Foto: Privat

Vi har tatt julepraten med 36-åringen, og hun er åpen om at hun føler at julehøytiden kan føre til mye uro og press. Anja Johansen forteller at hun er opptatt av å verne om både fysisk og psykisk helse – spesielt i julen.

– Det er noe med at julen fort kan bli plikt og press, og føre til mer uro for veldig mange. Flere føler nok også på at man må late som at man er glad, for å «please» alle rundt. Når julen er over, er man helt utslitt mentalt.

Både ribbe og pinnekjøtt på julaften

Derfor mener tobarnsmoren at det er viktig å tenke på egne behov og ønsker.

– Mitt råd er å ta vare på deg selv først, oppfordrer hun.

For å ta vare på egen mental helse i adventstiden og julen, prioriterer ekteparet derfor å ta med døtrene på hyggelige arrangementer.

– I år skal vi på flere juleteaterstykker, julemarkeder og julekonserter helt frem til lille julaften. Og i romjulen skal vi spise julelunsj på Grand Hotel, og så på hytta, forteller Anja Johansen til TV 2.

KVALITETSTID: Det har vært en travel høst for ekteparet Anja Johansen og Lavrans Solli. Snart senker julefreden seg i heimen på Fornebu. Foto: Privat

Når julematen serveres på julaften, er det både ribbe og pinnekjøtt som står på bordet hos familien på fire.

– Ja, hos oss spiser vi begge deler på julaften. Sammen med ribbe og pinnekjøtt har vi rødkål og surkål, stappe, medisterkaker, vossakorv, poteter og små sosisser.

– Hva er den rareste eller mest spesielle julen du har hatt?

– Det må nok ha hvert når mine foreldre bodde i Dubai. Da bodde jeg i Norge og var i forsvaret, og jeg kjøpte med meg norsk julemat til feiring i Dubai.

– Hva synes du om å ha fullt julepyntet hjem allerede i slutten av november eller starten av desember?

– Jeg syntes alle skal gjøre akkurat det de selv føler for. Vi tar frem juletreet 1. desember, og det er fordi at her er julen hele desember – og ikke kun julaften.

– Hva er den dyreste julepynten du har?

– Det vet jeg faktisk ikke, men den danske designforretningen Georg Jensen har ny julepynt-kolleksjon hvert år, og de kjøper jeg også hvert år. Jeg tror det koster rundt 350 kroner for pynten, forteller Johansen.

Verste julegave var fra Lavrans

På spørsmål om den verste julegaven hun har fått, svarer Anja Johansen først at hun muligens fikk noe rart da hun var yngre, men at hun ofte opplever at venner og familie holder seg til ønskelisten.

Men etter en liten tenkepause bryter hun ut i latter.

– Lavrans gjorde meg oppmerksom på en gave jeg hadde glemt, som kvalifiserer til den verste gaven jeg har fått, sier hun og ler.

Anja minnes historien med hjertelig gru og grøss.

– Det var da Lavrans ikke fulgte ønskelisten og kjøpe et fotmassasjeapparat til meg. Da jobbet jeg så hardt med meg selv for å ikke se skuffet ut foran hele slekten.

I år har hun dermed ønskelisten klar, dersom ektemannen Lavrans Solli skulle undre seg over hva hun ønsker seg til jul.

– Jeg ønsker meg egentlig ingenting, men hvis det skulle vært nooooe, hadde jeg ikke takket nei til en tur til Island. Der kunne jeg ha vært litt nerd, og besøkt Snorrastofa museum.

– Som er?

– Det er den islandske høvdingen Snorre Sturlassons bolig, som nå er blitt et forskningssenter, sier norrøn-studenten med et smil.

36-åringen har også et par andre ønsker på ønskelisten.

– Jeg drømmer også om en billett til New Zealand, slik at jeg kan dra på Hobbit-tour. Og et par Airpods maks.

Ekteparet Lavrans Solli og Anja Johansen er, ifølge seg selv, over gjennomsnittet interessert i fantasy-trilogiene «Hobbiten» og «Ringenes Herre».

– Vi har jo til og med et kart over Middle Earth på soverommet, som jeg fikk i julegave av Lavrans. Vi har en juletradisjon der vi ser på «Hobbiten» og «Ringenes Herre» i extended versjon.

Johansen ler.

– Da snakker vi så mange timer at vi må begynne i november. Dersom du trodde at de vanlige filmene er lange, da har du ikke sette extended-versjonene!

– Hva tenker du om det økonomiske presset mange kjenner på i forbindelse med julegaver?

– Jeg kjenner på det selv, jeg. Men jeg har alltid slått et slag for gjenbruk, tilbud og gaver i form av noe annet enn «ting». I år blir det både brukte og nye gaver, og gaver i form av sosiale aktiviteter som er med på å gi glede, minner og inkludering, forklarer tobarnsmoren.

Dropper julenissen

Ekteparet har også valgt å gå andre utradisjonelle veier, og har droppet å ha julenisse på julaften.

– Vi har ikke nisse. Det tror jeg at vi sluttet med for sju år siden. Det var ikke noen stor greie, men det skled bare litt ut.

– Hvorfor skled det ut?

– Vi har bare aldri lagt så stor vekt på nissen, og at det er nissen som kommer med gaver. Det ene året skjønte den ene datteren vår at nissen ikke var nissen, så etter det var dabbet det litt av, forklarer hun.

Når julefreden senker seg i familiehjemmet på Fornebu i Bærum, kan ekteparet se tilbake på et travelt år fylt med det å kombinere både dansing på parketten, studier og småbarnsliv.

– Hva er det viktigste du har lært i år?

– Det er faktisk noe jeg lærte i fjor, og året før der, og som jeg fortsetter med hvert år: Tør å si nei.

36-åringen snakker engasjert:

– Tør å ta avstand fra det eller de som tapper deg fra å være nettopp deg. Tør å være åpen for dialog. Vis ydmykhet og vis respekt for andres perspektiv. Da har du i hvert fall prøvd, og det er det ikke alle som kan si at de har.