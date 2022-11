Derfor debuterer Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på Farmen

Under kveldens Farmen-finale vil finansminister Trygve Slagsvold Vedum (43) gjøre sin debut på det populære reality-programmet.

Søndag er det duket for årets Farmen-finale på TV 2. Deltakerne Henrik Eijsink (26), Andrea Marie Rosli (24) og Benta Rabba (54) er årets finalister, og skal kjempe om den gjeve premien; hytte og bil til en verdi av 1,5 millioner kroner.

De tidligere deltakerne vil sammen med programleder Niklas Silseth Baarli (33) heie frem de tre finalistene, og til slutt krone en vinner av Farmen 2022.

En som gjør en gjesteopptreden under kveldens finale, og med det sin Farmen-debut, er Norges finansminister Trygve Slagsvold Vedum (43).

Vedum forteller til TV 2 at han er fan av programmet, men dessverre ikke har hatt tid til å se så mye av årets sesong.

– Jeg har ikke så mye tid til å se på TV, så jeg har ikke sett så mye. Men døtrene mine ser på det, så jeg får jevnlige referater fra dem.

TV 2 spør hvorfor han er å se akkurat i denne Farmen-finalen, er svaret enkelt:

DEBUTERER: I kveld får Farmen-seerne se finansministeren på skjermen – i en litt annen drakt. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Det er jo i Stange! svarer finansministeren med sin kjente entusiasme.

Vedum er nemlig fra Stange kommune, hvor årets Farmen-gård ligger. Derfor gjorde finansministeren det han kunne for å rydde plass i kalenderen for å stille finalisten et av finalespørsmålene.

– Jeg fikk det av produksjonen, og det var et litt krevende spørsmål, egentlig. Så jeg ble imponert over det.

Vedum forteller at han har sett flere fra lokalbefolkningen i Stange bidra i årets TV-produksjonen.

– Jeg syns det er så gøy, for det er mange lokale som er med. De er jo statister, som den tidligere læreren til datteren min. Så det gjør det litt ekstra morsomt for oss som ser kjentfolk dukke opp i ulike settinger.

GOD STEMNING: Det var god stemningen mellom programleder Baarli og finansminister under gjesteopptredenen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Finansministeren har også en oppfordring til Farmen-seerne som kanskje vurderer en tur til Stange kommune.

– Det er et idyllisk sommersted, så bare kom! Og så er det ikke så gammeldags som det er på Farmen. Det er litt flere hjelpemidler nå, sier han og smiler.

Tidligere denne sesongen uttrykket Vedum støtte til den tidligere deltakeren Dan-Håvard Johnsen (56), etter han mottok hets i sosiale medier.

Når TV 2 spør Trygve Slagsvold Vedum om han fortsatt er like sikker på at han ikke vil vært deltaker i programmet selv, får vi samme svar som sist:

– Ja!

Farmen-finalen ser du 20. november kl. 20 på TV 2 Direkte og TV 2 Play.