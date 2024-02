Derfor blir sendingene annerledes - nytt programlederfjes

Denne uken vil «God morgen Norge» se annerledes ut enn det pleier.

TV-seerne er nok vant til å se de fire programlederne på skjermen, altså Desta Marie Beeder (36), Espen Fiveland (50), Vår Staude (57) og Peter Bubresko (48). De jobber i makkerpar annenhver uke, og ukens duo er de to sistnevnte.

Onsdag stepper derimot to gjesteprogramledere inn for Staude og Bubresko.

Fram til fredag er det de som styrer morgenshowet – og én av dem blir et nytt fjes i rollen som programledervikar.

VINTERFERIE: Vår Staude og Peter Bubresko skal ta vinterferie fra og med onsdag. Foto: Knut Erik Skistad / God morgen Norge

Ny i rollen

Det blir utgående reporter Knut Torgersruud Jr. (49) og Camilla Sagen (31) som skal styre skuta denne uka.

MAKKERE: Knut Torgersruud Jr. og Camilla Sagen skal være programledervikarer i vinterferien. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Staude og Bubresko skal nemlig ha vinterferie og de blir derfor borte de tre siste hverdagene. Sagen er allerede fast programledervikar, mens Torgersruud skal prøve seg i rollen for første gang.

– Jeg har aldri vært programleder i «God morgen Norge» før. Jeg startet for så vidt karrieren min med å ha et skiprogram på TV 2 Norge, som jeg tok over for Dorthe Skappel. Også har jeg hatt et reiseprogram på TV 2 for hundre år siden. Men jeg har vært i «God morgen Norge» i nesten 20 år som utgående reporter og musikkansvarlig, sier Torgersruud.

Han både gleder og gruer seg til å ta fatt på oppgaven, nå i vinterferien.

– Jeg synes det er kjempegøy og kjempeskummelt på én gang. Jeg gruer meg til å si noe dumt, men gleder meg fordi det er en fantastisk oppgave å få tillit til. Jeg er jo veldig ydmyk fordi jeg har fått den tilliten.

– Skal avsløre én ting

Torgersruud er godt vant til å være på «God morgen Norge»-skjermen som reporter. Nå som han skal vikariere som programleder i vinterferien, er det særlig én ting han er redd for.

PARTNERE: Knut Torgersruud jr. og Camilla Botilsrud Sagen er vinterferiens programlederpar. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

– Nå skal jeg avsløre én liten ting. Jeg skal styre prompteren selv, så jeg er livredd for at jeg gir den litt for mye fart og at den forsvinner ned til avslutningen. Det gruer jeg meg skikkelig til, innrømmer han.

Prompter er en skjerm med manuset til programledere, som gjerne ruller ved hjelp av en kontroll.

REPORTER: Torgersruud jobber til vanlig som utgående reporter. Her jobbet han i snøværet i Arendal tidligere i år. Foto: Privat

– Men hallo, jeg har verdens beste person som er ved min side og som er dritflink. Alt det jeg ikke får til, det kan jo hun, sier han og refererer til Sagen.

Hun gleder seg selv til å vikariere sammen med Torgersruud.

– Vi er gode kollegaer og venner, noe som jeg tror vil skinne gjennom og gi seerne en god start på dagen. Nøkkelordene blir nok hygge, latter, varme og gode samtaler med gode gjester. Våre samtaler pleier Knut og jeg å ta på telefon i det private rom, men det kan jo hende det kommer noen lekkasjer fra dem i løpet av samtalene, sier Sagen.

Se video under fra én av reportasjene til Torgersruud.