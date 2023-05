Derfor blir ikke «Exit»-skuespillerne å se på Gullruten

Det var nettmagasinet Rushprint som først meldte at «Exit»-produsent Petter Testmann-Koch (46) og regissør Øystein Karlsen (52) dropper Gullruten i protest.

Prisutdelingen går av stabelen fredag 12. mai i Bergen.

Når vi tar kontakt med Testmann-Koch og spør ham hva denne protesten går ut på, omformulerer han det til «en handling basert på diverse».

På telefonen utdyper han overfor TV 2 hvorfor han og Karlsen ikke har ønsket å melde på sesong 3 av «Exit» til utdelingen.

– Øystein og jeg synes ikke juryordningen er ren nok. Vi har ved enkelte anledninger opplevd at det ikke er rent spill fra juryen, og at det for mange handler om å fremsnakke sine egne prosjekter. Det er «en saying» i bransjen at det gjerne er nest beste kandidat som vinner.

PRODUSENTEN: Petter Testmann-Koch er administrerende direktør i Fremantle Norge, og produsent av fiksjonsserien «Exit». Foto: Fremantle

Både Testmann-Koch og regissør Karlsen har pitchet inn synspunkter og endringer de tenker at kan gjøre prisutdelingen mer stueren.

– Vi har kommet med innspill på ting som kan gjøres annerledes, men til syvende og sist er det helt opp til Stiftelsen Gullruten hvordan ting skal gjøres. Men for oss handler det om vår integritet, sier han ærlig, og legger til:

– Stiftelsen Gullruten har sine argumenter for slik det er i dag, men vi tror det kunne blitt en renere juryering med et annet system enn i dag.

REGISSØREN: Øystein Karlsen er regissøren bak «Exit». Foto: NRK

– En urimelig påstand

TV 2 har kontaktet Åse Kringstad, som er leder i Virke Produsentforeningen og styreleder i Stiftelsen Gullruten.

– Jeg får ikke helt tak i hva som ligger i at juryordningen ikke er «ren». Våre juryer er sammensatt av over 100 jurymedlemmer som representerer kanaler, produksjonsmiljøet og tv-studenter, forklarer Kringstad.

STYRELEDEREN: Åse Kringstad er leder i Virke Produsentforeningen og styreleder i Stiftelsen Gullruten. Foto: Virke

Hun legger til at juryene settes sammen med tanke på faglige kvalifikasjoner innenfor den kategorien de skal bedømme.

– Hver enkelt jury består av syv personer, hvorav to fra ulike kanaler, fire fra ulike produksjonsselskaper og en student fra tv-utdanning. Vi legger stor vekt på å avdekke eventuell inhabilitet, og her opplever vi at jurymedlemmene er ryddige og har integritet.

Videre forklarer styreleder Kringstad at jurysammensetningen, antallet jurymedlemmer i hver jury, og at juryeringen i tillegg foregår i tre faser.

– Dette med diskusjonsmøter, men hvor selve poenggivningen gjøres individuelt, som er mekanismer som skal sikre at alt skjer så rettferdig og etterprøvbart som mulig.

Kringstad sier til TV 2 at hun synes det er trist om det skal etablere seg som «en saying» i bransjen at «det gjerne er nest beste kandidat som vinner».

– Det er en urimelig påstand overfor både juryarbeid og gullrutenvinnere. Alt juryarbeid beror på en grad av subjektivitet og smak, og det vil aldri være en fasit som kan fastsette den rette vinneren.

Kringstad utelukker ikke en dialog med Testmann-Koch, Karlsen og andre som stiller seg kritisk i fremtiden.

– Vi i Stiftelsen Gullruten diskuterer gjerne alternative måter å gjennomføre juryeringen på i fremtiden, og ser frem til god dialog med både kanaler og produksjonsselskaper om dette.

Til TV 2 påpeker produsent Testmann-Koch at de tok et standpunkt om å ikke melde på «Exit» til Gullruten, uten at de hadde et ønske om å gjøre det til en stor greie.

– Men når dette ble en sak som havnet i mediene, har jeg fått overraskende mange henvendelser det siste døgnet, fra både produksjonsbransjen og kanaler som deler synspunktet vårt. Så er dette likevel helt sikkert glemt allerede neste år.