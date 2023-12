Derfor blir årets jul annerledes for Kadafi Zaman

For første gang skal TV 2-profilen feire jul med sol og varme i Thailand.

Kadafi Zaman (50) har denne julen brutt mønsteret og tatt turen til Phuket i Thailand for å feire jul. Dette er første gang TV 2-journalisten feirer jul utenfor Norge.

Som regel er han hjemme i Lier med familie og venner, hvis han da ikke er på jobb for TV 2. Han har vokst opp i et muslimsk hjem uten noen særlige juletradisjoner, men fikk sansen for høytiden som voksen.

TV 2 har tatt julepraten med Zaman – her forteller han om juletradisjoner, og mimrer tilbake til både gode, og mindre heldige, minner fra høytiden.



– Hva skal du gjøre i julen?

– For første gang skal jeg på ferie til varmere strøk i julen. Sol, strand og bøker.

– Ribbe eller pinnekjøtt?

– Halal pinnekjøtt.

NYTER LIVET: TV 2-profil Kadafi Zaman nyter juleferie på stranden i Thailand. Foto: Privat

– Hva klarer du deg ikke uten, om du skal ha en riktig god jul?

– Marsipan og sjokolade.

– Hva er den dyreste julepynten du har?

– Det er noe som dingler på juletreet som er litt smådyrt.

– Hva synes du om å ha fullt julepyntet hjem allerede i slutten av november/ starten av desember?

– Synes det er kjempekoselig. Man kommer i godt humør fra morgenen av.

– Hvilken person gir deg aller mest julestemning?

– Det må være kameraten min Jens, som jeg av og til kaller for nissefar.

– Hva er den verste julegaven du har fått?

– Gamle dadler.

– Hva tenker du om det økonomiske presset mange kjenner på i forbindelse med julegaver?

– Det synes jeg vi som samfunn må snakke mer om. Julen skal være en fin høytid med familie og venner, og ikke et kostbart gavehelvete.

– Er det innafor å lyve til barna om nissens eksistens? (hvorfor/hvorfor ikke?)

– Ja, løgnen om nissen er innafor. Litt som babyer og storken.

JULEIDYLL: Kadafi Zamans utsikt på stranden i Phuket i Thailand, der han feirer jul i år. Foto: Privat

– Hva er den rareste/mest spesielle julen du har hatt?

– Det var nok julen 2004. Da ble jeg sendt for å dekke tsunamien i Asia. En av verdens verste naturkatastrofer hvor hundretusener av mennesker mistet livet.

– Hva er din mest unike juletradisjon?

– Jeg er oppvokst i et muslimsk hjem uten noen særlige juletradisjoner og fikk sansen for høytiden som voksen. Sånn sett har jeg masse å lære.

– Hva er det viktigste du har lært i år?

– At det av og til er viktig å ta en pause fra det høye tempoet i hverdagen og nyte livet.

– Hva ønsker du deg til jul?

– Jeg ønsker at verden skal stanse Israels massedrap på sivile i Gaza.