Derfor ble hun «holdt skjult»

Det er et stjernelag som er med i «Dune»-oppfølgeren til regissør Denis Villeneuve.

Men én av skuespillerne ville han holde skjult så lenge som mulig.

Ryktene skal ha sirkulert i dagene før verdenspremieren om at Anya Taylor-Joy (27) medvirker i storfilmen.

Sjokk-ankomst

Det ble ikke bekreftet før hun selv trådte opp på den røde løperen i London 15. februar - som førte til både oppstyr og sjokk, ifølge amerikanske medier.

OVERRASKELSE: Skuespillerens rolle ble holdt hemmelig frem til verdenspremieren i London. Foto: Jordan Pettitt / Pa photos

I et intervju fra kvelden sier en reporter at Taylor-Joy er her for en grunn, men at skuespilleren ikke kunne si for mye.

– Ja, du må se filmen, svarte Taylor-Joy, og slo samtidig fast at «Dune: Part Two» var trolig den beste filmen hun hadde sett.



Hvilken rolle hun spiller er foreløpig ukjent, og karakter-navnet er heller ikke oppført på Internett Movie Database.

– Dette er en drøm som kommer i oppfyllelse. Bøkene er utrolige, men med denne rollebesetningen og med Denis – det blir ikke bedre enn det, mener 27-åringen.



Tok grep

Nå forklarer den kanadiske regissøren årsaken til hemmeligholdet.

– Jeg synes at Hollywood er den mest sladrete byen på planeten, og jeg ville – som et eksperiment – se hvor lenge vi kunne holde en hemmelighet, sier Denis Villeneuve til The Hollywood Reporter på New York-premieren, søndag lokal tid.

KJENTE FJES I NEW YORK: Anya Taylor-Joy, Souheila Yacoub, Zendaya, Timothée Chalamet, Denis Villeneuve, Austin Butler, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Florence Pugh og Léa Seydoux. Foto: DIMITRIOS KAMBOURIS / Getty / AFP

Videre forteller han at de i all hemmelighet dro til Afrika for å spille inn scener med Taylor-Joy.

– Jeg bare elsker ideen om å ha en overraskelse for publikum frem til slutten – det var som en gave jeg ville holde for fansen.