Derfor avstår hun fra alkohol: – Noe av det mest ærefulle jeg kan gjøre

Skuespiller og programleder Drew Barrymore (49) fikk sitt store gjennombrudd som sjuåring gjennom rollen som «Gertie» i den populære filmen «E.T.»

Men berømmelsen og oppmerksomheten ble for mye for skuespilleren, som ble lagt inn på rehab for narkotikamisbruk da hun bare var 13 år gammel.

Da hun gjestet «CBS This Morning» i 2021 fortalte hun at hun ikke hadde tatt en drink på to og et halvt år.

Nå har hun vært avholds i fem år.

Årsaken bak er fordi skuespilleren ønsker å hedre familien sin, forteller hun i et intervju med magasinet People.

– Å slutte å drikke er noe av det mest ærefulle jeg kan gjøre for familien min, ettersom vi alle har vært såkalte hedonister, sier hun.

Det har vært flere alkoholproblemer i skuespillerens familie.

Blant andre skuespillerens far, John Drew Barrymore, ble arrestert flere ganger på grunn av sitt rus- og alkoholmisbruk. I tillegg slet hennes farfar, John Barrymore, med alkoholproblemer fra 14-årsalderen.

GENETISK DUMHET: Drew Barrymore forteller at hun vil bekjempe «den genetiske dumheten» de har arvet. Foto: ANDREW KELLY

Med en trøblete barndom, bestemte Barrymore seg for å få en slutt på den onde sirkelen.

– Ikke se på meg som en reklameplakat for helse og velvære. Det handler mer om at dette ikke fungerte for familien min.

– Men jeg skal være den som stopper leddet i kjeden, så kanskje barna mine og barna deres har det bedre. Vi må bekjempe denne genetiske dumheten vi har arvet, avslutter hun.

Barrymore er blant annet kjent for sine roller i filmene «Scream», «The wedding singer» og «50 first dates». I tillegg har hun hatt sitt eget talkshow «The Drew Barrymore Show».