Derfor avstår han fra alkohol: – Skjønner ikke at folk klarer det

NEI TAKK: Aslak Maurstad drikker ikke alkohol. Her sammen med Aleksander Sæterstøl på finalefesten til «Farmen kjendis». Foto: Espen Solli

Det har vært mye fester for Aslak Maurstad i år. Personlig prøver han å unngå akkurat dette, og det er det én spesiell grunn til.

Aslak Maurstad (31) har vært en populær mann dette året. TV-seerne har som regel sett ham som skuespiller, men i løpet av det siste året har Marustad blitt mer en TV-stjerne etter flere realitydeltakelser.

Seerne ble for alvor kjent med Maurstad på nyåret da han var med på årets sesong av «Farmen kjendis», før han gikk rett over til å vinne den andre sesongen av «Forræder».

For litt over én uke siden tok han andreplassen i årets «Skal vi danse», etter over 100 dager med blod, svette og tårer.

ANDREPLASS: Aslak Maurstad kjempet seg til en andreplass i årets «Skal vi danse»-sesong, sammen med dansepartneren Marianne Sandaker. Foto: Lage Ask/TV 2

Det har derfor blitt en god del både premiere- og finalefester på 31-åringen det siste året, noe som de fleste nok hadde syntes var stas.

Maurstad avslører derimot at han ikke er så glad i fester.

– Da jeg vant «Forræder», så forlot jeg min egen finalefest etter kun én time, forteller han.

Og det er det en helst spesiell grunn til – Maurstad er nemlig intolerant mot alkohol.

Kastet opp hver gang

Maurstad gjestet denne uken TV 2-podkasten «Realitysjekk», hvor han blant annet avslørte at han hadde holdt både skader og sykdom skjult fra pressen under «Skal vi danse».



Her fortalte han også om hvordan han i ungdomsårene slet da han gikk på fest.

– Jeg trodde det var vanlig å drikke alkohol og så kaste opp samme kveld, forteller Maurstad.

– De fleste blir jo dårlig dagen etter, men jeg drikker én til to enheter, og så begynner jeg å kaste opp. Jeg blir aldri full, jeg kaster opp og blir syk lenge før jeg blir full. Så jeg skjønte aldri hvordan folk klarte det. Er det verdt det liksom?

Hør podkast-episoden med Aslak Maurstad i avspillingsvinduet under. Spill av fra 34:45 for å høre Aslak forteller om hvorfor han ikke drikker alkohol.

Maurstad forteller at han til slutt snakket med en lege om problemet, som da fortalte ham at han var alkoholintolerant.

Til tross for intoleransen, så er han ikke helt avholds.

– Jeg har satt meg en maksgrense på én enhet i døgnet. Men det blir vel mer til at jeg drikker typ én enhet i måneden. Så jeg drikker av og til.

Stakk fra egen finalefest

Maurstad forteller også at han ikke er særlig glad i å være ute på byen eller være på store fester.

– Til og med på min egen finalefest på «Forræder», da jeg vant, så dro jeg egentlig bare hjem. Jeg var sånn: «Den er god, snakkes!», og så dro jeg hjem og gamet i stedet.

– Hvorfor gjorde du det?

STAKK AV: Selv om Aslak vant «Forræder», var ha ikke spesielt giret på finalefesten. Her avbildet med meddeltaker og programleder Mads Hansen. Foto: Espen Solli/TV 2

– Først og fremst er det alltid for høy lyd for å snakke, og det er veldig slitsomt å måtte skrike hver gang man snakker og å høre dårlig. Jeg trives også bedre i mindre grupper. Og så er det jo alkohol-aspektet da. Det er sikkert mye gøyere på fest om man doper seg i fellesskap, sier han lattermildt.

Men det at 31-åringen sjeldent er på fest, lever han godt med.

– Det er andre ting jeg syns er mye gøyere, for eksempel lek eller spill. Så det gjør jeg mye heller sammen med andre.