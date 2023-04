Dennis Hauger hemmelighetsfull om sivilstatus

Dennis Hauger (20) og Julie Sletten (24) har tilbragt tid sammen i påsken, noe sistnevnte har delt en rekke bilder av til sine 50 000 følgere på Instagram mandag.

Sletten viser fram to bilder av de sittende på en seng i en hytte, som tilsynelatende er i Hemsedal. Hun har også delt et bilde hvor en kaffekopp er i fokus, mens Hauger titter inn i kamera.

Bildeteksten kan nok også tolkes som om at de to har det fint sammen, siden Sletten skriver at hun er «heldig», og legger til et gult hjerte.

Hauger er blant de over 1000 personene som har likt bildet og har kommentert: «Beste❤️🐣».

I kommentarfeltet er det en rekke personer som omtaler de som et par, men hovedpersonene selv er ordknappe på spørsmål om dette stemmer.

«Jeg kommenterer ikke noe om mitt private liv», skriver Hauger i en SMS til God kveld Norge.

Sletten svarer følgende på spørsmål om hun og Hauger har blitt kjærester: «Jeg ønsker ikke å kommentere det».

Mars i fjor sa Hauger til Nettavisen at han nylig hadde fått seg kjæreste. Siden har han ikke kommentert sivilstatusen.

I sosiale medier har flere i lengre tid spekulert i om influenseren fra Kristiansand og racerbilsjåføren har funnet tonen. Duoen har i hvert fall ikke lagt skjul på sin relasjon når det kommer til Instagram, hvor Hauger har kommentert «nydelig», på en rekke bilder av Sletten de siste månedene.