Denne planten er verdens giftigste – kan gi «den verste smerten du kan se for deg»

GYMPIE-GYMPIE: Dendrocnide moroides, også kjent som Gympie-Gympie, utløser en sterk smerte som kan vare i flere uker ved berøring. Foto: The Alnwick Garden

Se for deg en vanlig tur i skogen mens du er på ferie i utlandet, og så får du øye på en plante du aldri har sett før.

Med sine store og frodige grønne blader ser den kanskje uskyldig ut, men hvis du kommer borti den, kan du mildt sagt forvente et par uker med rent helvete.

Og hvis det ikke var god nok grunn til å holde deg unna, kan du nå betale for å oppleve denne planten på nært hold.

«Ikke berør»



Dendrocnide moroides, bedre kjent under navnet Gympie-Gympie-planten, finnes naturlig i Amazonas-regnskogen og i deler av Indonesia. Men nå trenger du ikke fly lenger enn til England for å se hva du skal unngå på tur.

ADVARSEL: Planten blir vist med en advarsel. Foto: The Alnwick Garden

Planten, som ofte omtales under det hyggelige aliaset av å være en av verdens mest giftige planter, har nå blitt plassert i museet Alnwick Garden's Poison Garden i Northumberland.

Men hvis du av en eller annen grunn hadde lyst til å oppleve smerten av giften, er den heldigvis bak lås og slå. I tillegg presenteres den med et stort skilt der det står «ikke rør» – om konsekvensene ikke var advarsel nok.

BBC omtalte saken først.

På nettsiden informerer museet om at planten først ble oppdaget i Australia da en arbeider ble stukket, ble «gal» og døde innen to timer i 1866.

Og hvorfor man kan bli «gal» av stikket til planten, funderer man ikke lenge over når man hører hvordan smertene beskrives.

– Som å bli brent av syre

John Knox, som er turguide ved museet, beskriver smertene slik på hjemmesiden:

«De små hårene er lastet med giftstoffer over hele planten. Hvis de berøres, forblir de i huden i opptil et år – og slipper ut mer gift i kroppen under utløsende hendelser som å berøre området, kontakt med vann eller temperaturendringer», beskriver han, og legger til:

«Selv om de berøres i ett sekund, vil de små hårlignende nålene gi en brennende følelse som vil forsterkes i de neste 20 til 30 minuttene, og fortsette i uker eller måneder. I noen tilfeller har det blitt sagt at smerten er så intens at den kan føre til selvmord!»

Flere eksperter beskriver stikket som «den verste smerten du kan se for deg», og at det er «som å bli brent av syre og få elektrisk støt samtidig».

Gympie-Gympie-planten er plassert ved siden av cannabis, ricin, bulmeurt og andre narkotiske og giftige planter i museet. Og ikke bare det, men planten har en egen person som er dedikert til å følge med på den, i tillegg til å mate og vanne den.



ADVARSEL: Denne advarselen ser du når du går inn for å se utstillingen. Foto: The Alnwick Garden

Museet informerer alle besøkende om at de ikke får lov til å lukte, røre eller smake på noen av plantene, og at det kan hende at folk besvimer av giftgassene mens de får omvisning.

Så hvis du ser en lignende plante mens du er på denne turen i skogen, så er det kanskje best å bare fortsette å gå og ikke se tilbake.