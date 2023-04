Denne fjellvettregelen er vi dårligst på

Påsken er en travel tid for redningstjenesten. Her er redningsmannen Alvin Fyhns beste tips til deg som skal ut på påsketur.

PÅSKEFERIE: Påsken er en tid mange forbinder med kos, hygge og turer. Men for redningstjenesten i Norge er den dessverre veldig travel. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Påskeferien er her, og mange trekker nå til fjells for å nyte høytiden.

Men påsken er ikke bare kos, turer og avslapping – det er også en veldig travel tid for redningstjenesten og de mange frivillige som ofrer ferien for å hjelpe mennesker i nød.

Fjellvettregelen vi kan bli flinkere til å følge

Alvin Fyhn (45) jobber som redningsmann for CHC Helicopter Service i Tromsø, en del av redningstjenesten i Norge. Du husker ham kanskje fra TV 2-serien «Reddet»?

REDNINGSMANN: Alvin Fyhn (45) jobber som redningsmann, og deler sine beste tips til at alle skal få en trygg og god påske. Foto: Chris Thomas Ore Johansen

Han opplever at folk flest viser respekt for naturkreftene og fjellvettreglene, men det er én fjellvettregel vi nordmenn kan bli bedre på:

– Det vi ofte ser, er at de som er på langtur er stort sett godt forberedt. De har med ekstra klær, utstyr og førstehjelpsutstyr. Men de som legger ut på korte turer – i områder der du kan bli veldig kald, eller ikke kommer deg videre hvis du faller og slår deg – de er tynnkledde og dårlig skodd.

Fjellvettregelen Fyhn refererer til er nummer 4: «Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer».

– Det er en del mindre uhell som har blitt alvorlige – og potensielt livstruende – fordi de ikke hadde med flere klær, eller at de lot mobilen ligge igjen hjemme fordi de skulle bare på en liten tur. Vi har søkt etter folk i timevis, og så viser det seg at de befinner seg bare noen hundre meter fra hytta deres. Uhell og ulykker skjer ikke bare på de høyeste fjelltoppene og midt på Hardangervidda – de skjer over alt, sier Alvin Fyhn.

– Og det er ikke lengden på turen som styrer når uhellet inntreffer.

Fyhn tilføyer at vi også har et forbedringspotensiale når det kommer til fjellvettregel nummer 5: «Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre».

I AKSJON: Alvin Fyhn heiser en båre inn i redningshelikopteret under en øvelse med CHC Helicopter Service, som er en del av den norske redningstjenesten. Foto: Olav Standal Tangen

– Følg fjellvettreglene

Fyhn har jobbet som redningsmann siden 2011, og hans beste tips før du legger ut på tur – enten lang eller kort – er følgende:

Fjellvettreglene Påsken 1967 omkom 16 mennesker i forskjellige utflukter. Dette førte til at Røde Kors og Den Norske Turistforening komponerte Fjellvettreglene, som for øvrig ble oppdatert i 2016.

1. Planlegg turen og meld fra hvor du går. 2. Tilpass turen etter evne og forhold. 3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel. 4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer. 5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre. 6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is. 7. Bruk kart og kompass. Vi alltid hvor du er. 8. Vend i tide, det er ingen skam å snu. 9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.

– Følg fjellvettreglene! De er gode og de fungerer. Er du flink og bevisst på fjellvettreglene og faktisk følger dem, så unngår vi veldig mange ulykker. Det er det ikke noe tvil om, sier han, og legger raskt til:

– Men for all del, bruk og nyt naturen. Jeg gjør det selv. Vi synes ikke at folk skal holde seg hjemme. Men gjør det på riktig måte. Ta med riktig utstyr og gå turer som er innenfor ditt nivå. Planlegg og forbered deg.

Dette gjelder også for deg som liker å være ute i båt. Fyhn forteller at båtulykker ofte skjer kystnært, og at fjellvettreglene er like relevante på sjøen som på fjellet.

– Ulykker kan skje hvor som helst. Du trenger ikke være langt ute på sjøen for å havne i trøbbel. Langs kysten, nærme land, er det mange farlige skjær.

Både havet og fjellet kan være fantastisk på denne tiden av året, men ikke glem at været er uforutsigbart. En innbydende solskinnsdag kan på kort tid forvandle seg til et mareritt med menneskefiendtlig uvær.

Fyhn har derfor en anbefaling til alle som skal til fjells – enten til beins eller på ski:

– Sjekk nettsiden Varsom.no, for å se om området du skal bevege deg i er trygt.

Dersom du skal ut i båt, bør du sjekke værmelding og sjøkart.

Mobiltelefonen kan redde livet ditt

Redningstjenestens helikoptere er utstyrt med ny teknologi som kan finne mobiltelefoner. Hvis uhellet er ute, kan en mobiltelefon redde livet ditt, selv om du befinner deg i et område uten dekning.

Men det er visse ting du må være klar over:

– Mobilen må være påslått. Du må ikke sette på «flight mode» eller skru den av for å spare strøm. Ta med en ekstra telefon eller en powerbank. Vi kan nemlig få eksakt posisjon på telefonen, selv om det er dårlig vær, fordi helikopteret fungerer som en mobilmast.

Turtips fra redningsmannen Alvin Fyhn: Ulykker inntreffer når du minst venter det, også på korte turer i nærmiljøet. Vær forberedt.

Ha alltid med varme og synlige klær (lyse, skarpe farger).

Ha alltid fullt batteri på mobilen, og gjerne ekstra mobil og/eller powerbank.

Redningshelikoptere har søkeutstyr som kan finne mobilsignaler, selv når du ikke har dekning. Pass på at mobilen din alltid er skrudd på. Ikke sett den i «flight mode» og sørg for at du har med nok strøm.

Si alltid fra til noen hvor du går.

Ha gjerne med refleks og/eller lommelykt som du kan vinke med når helikopteret søker. Selv om du ser oss, er det ikke sikkert vi ser deg, eller klarer å skille deg fra andre i området.

Gi tydelige, vedvarende og bevegelige signal til oss.

En bønn til Nord-Norge

For tiden er det særlig stor skredfare i Nord-Norge, og på Varsom.no har faregraden variert mellom grad tre og fire. I skrivende stund er den «betydelig skredfare».

Fyhn skal selv jobbe på redningshelikopteret i Tromsø denne påsken, og ber toppturfolket i Nord-Norge om å huske én ting:

– Følg Fjellvettregel nummer seks! Sjekk Varsom.no og vær forsiktig.