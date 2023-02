Denne DM-en glemmer han aldri

GOD KVELD NORGE (TV2): Skuespiller Kasper Antonsen (24) er aktuell i den nye serien «Krypto Kings». Han har blitt populær blant damene etter karrieren skøyt til værs og avslører hva folk kjenner han best igjen for.

– Det er like viktig for meg å ha det gøy på sett, som å prestere bra, sier Kasper Antonsen til God kveld Norge.

Fredag 10 februar er det premiere på den nye humorserien «Krypto Kings».

Serien handler om to kompiser som oppdager at konfimasjonspengene de investerte i kryptovaluta har vokst med 1,6 milliarder.

De to usikre guttene fra Kolbotn vi blir kjent med i serien, kjenner Antonsen seg godt igjen i.

– Jeg liker en god fest, og prøver å finne min vei i livet, sier Antonsen.

I serien Krypto Kings får vi se hvordan pengene påvirker guttene. Foto: Paal Krokan Mathisen/TV 2

Fem tusen i krypto

Den unge skuespilleren innrømmer å ha blitt påvirket i en viss grad av krypto-serien.

– Jeg lagde meg faktisk en konto med fem tusen kroner på. Jeg har ikke lagt de inn i noe kryptovaluta enda. De skal jeg putte i noe lurt når jeg har lest meg mer opp, sier Antonsen.

Pengene satte han inn for et halvt år siden, og lattermildt sier han at om det sto inne på en kryptovaluta nå, så hadde han nok vært 150 tusen i minus.

Snur seg når han snakker

Antonsen har også dubbet en rekke filmer, og han hører ofte at han har en veldig gjenkjennbar stemme. Høyest på ønskelisten er å få dubbe en Disneyfilm.

Kasper Antonsen ønsker å spille forskjellige roller i fremtiden, og trekker frem at han gjerne vil prøve seg som en skurk. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

– Jeg har en veldig lys klang i stemmen, og det liker de ofte til barnefilmer.

Videre forklarer han at de fleste kjenner igjen stemmen hans i høyere grad enn utseende.

– På gaten snur flere seg når de hører meg prate.

Forventningspress

– Alle skuespillere må spille hacker èn gang i livet, insisterer Antonsen.

I filmen Troll fikk han dekt kvoten sin på det feltet. Der var han medvirkende i et par minutter som en smart fyr foran datamaskinen.

Antonsen er også sønn til komiker Atle Antonsen (53), men flere kjenner han igjen fra serien «Rådebank», som tok Norge med storm da den kom på skjermen i 2020.

– Det ligger mye forventningspress på meg, men det meste pålegger jeg meg selv.

Etter suksesserien følte han at alt annet han gjorde måtte være større og bedre enn «Rådebank». Raskt innså han at det kunne han ikke forvente.

Det mest utfordrende i yrket mener han er å takle å få et «nei» til roller han ønsker seg.

– Jeg må jage roller hele tiden, men jeg liker å holde flere baller i luften.

I tilegg til å være skuespiller jobber Antonsen som portør på sykehuset. Han er også kreatør og lager sketcher.

– Et stort mål er å kunne spille i noe jeg selv har skrevet.

Populær blant damene

Etter karrieren skøyt i været har det vært stor pågang i DM-ene på sosiale medier.

– Det synes jeg bare er hyggelig, men jeg velger å nesten ikke svare noen. Det er gøy at flere ber meg på date, men det er alle eller ingen. Jeg ønsker ikke å forskjellsbehandle, smiler Antonsen.

Han husker en melding han fikk spesielt godt. En jente hadde laget en video av at hun giftet seg med Antonsen.

– Hun redigerte en strekmann med ansiktet til karakteren min Nilsen i «Rådebank» og en strekmann med bilde av seg selv. Så gikk vi nedover alteret og ga hverandre vårt «ja» i videoen, ler han.

Antonsen sier videre at han aldri glemmer den videoen, og lo godt da han så den.

– Jeg skjønner ikke hvordan noen tar seg tid til det, men det er jo bare koselig, avslutter han.