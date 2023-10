Denne «Cæsar»-hemmeligheten har hun båret på i 20 år

I rollen som Alexandra «Alex» Kvamme i «Hotel Cæsar,» opplevde Lene Elise Bergum (51) at manusforfatterne ville at hun skulle være mye lettkledd.

Lene Elise Bergum (51) er en skuespiller fra Kristiansand som debuterte med rollen som Lene i filmen «Hodet over vannet» fra 1993. Etter sitt gjennombrudd gjorde hun stor suksess som Alexandra «Alex» Kvamme i «Hotel Cæsar».

Bergums rolle var en kynisk og manipulerende kvinne med uhell i kjærlighet. Hun har en stor sans for rike menn og fremstår som en «golddigger». Hun blir også etter hvert svært dårlig likt av Anker-Hansen-familien.

I vår «Hotel Cæsar»-prat med Lene Elise Bergum snakker hun om tabber og gleder i de fem årene hun var med i TV-serien. Hun spilte Alexandra Kvamme fra 1998 til 2001, og igjen fra 2004 til 2005.



– Hva sitter sterkest i minne fra din tid i «Hotel Cæsar»?

– Det sterkeste minnet for meg, var å få lov å være med på noe som var helt nytt i Norge, og vi skjønte jo ikke helt hva vi var med på. Det å lære seg såpesjangeren var heftig. Vi lagde en episode hver dag og det var knallhard jobbing. Jeg gikk på jobb i mørket, jobbet i mørket – inne, uten vinduer – og gikk hjem når stjernene var fremme for å pugge manus til neste dag, forteller Bergum.

– Hvilken scene fra «Hotel Cæsar» glemmer du aldri, og hvorfor?

– Følelsesmessig for meg er det en helt spesiell episode. Jeg husker vi var på en pistolklubb der vi skulle skyte med en svær revolver. Det hadde jeg aldri gjort før, og da jeg kjente kraften fra våpenet da jeg skjøt, ble jeg så redd og kjente hele kroppen skalv. Den følelsen jeg fikk da skuddet løsnet, kommer jeg aldri til å glemme, sier Bergum.

– Hva er din mest spesielle opplevelse i møte med «Hotel Cæsar»-fans?



ALEX: Lene Elise Bergun spilte rollen som Alexandra «Alex» Kvamme i Hotel Cæsar i to perioder.. Foto: TV 2

– På den tiden jeg spilte i «Hotel Cæsar», så hadde vi ikke mobiltelefoner og internett. Etter hvert som «Hotel Cæsar» startet opp, så ramlet det inn bunkevis med brev til meg fra fans. Rollekarakteren min «Alex» ble slått, banket og terrorisert, så da kom det brev som var så heftig – med barn, unge og voksne som kom med sine forferdelige historier. Det gikk så langt at jeg til slutt måtte snakke med ledelsen av «Hotel Cæsar», og fortelle at jeg ikke klarte å svare alle disse fortvilte menneskene. Jeg ble et ansikt utad for vold i nære relasjoner, men det var veldig vanskelig å lese alle brevene, og jeg satt og gråt når jeg leste dem. For ikke så lenge siden fikk jeg en beskjed fra en jente, som takket fordi jeg hadde tatt meg av henne og svart henne da hun var 14 år. Hun hadde jeg tatt med meg på «Cæsar»-settet, og det betydde mye for henne. Jeg gjorde en forskjell med henne, tydeligvis.

GODE KOLLEGAER: Lene Elise Bergum og Kim Kolstad i diskusjon fra en scene, 1999. Foto: TV 2

– Hva er den største tabben du opplevde på «Hotel Cæsar»-settet?

– Det var en bilkjøring vi skulle gjøre opptak av i «Hotel Cæsar», ut mot Bygdøy. Vi skulle gjøre opptakene på en lang slette og jeg skulle kjøre litt fort i en sving mot venstre. Dette var en flott og splitter ny Porsche Boxster, som jeg elsket å kjøre. Dette hadde de filmet tre-fire ganger, og så skulle de ha en tagning til slutt fordi de skulle ha nærbilder av oss. Jeg kom inn litt på siden av veien, og der var det grus, og da fikk jeg sleng på bilen og vi krøllet oss rundt en lyktestolpe. Det var ikke ulovlig eller så veldig fort, cirka 70 kilometer i timen. Ingen ble skadet, men da vi kom ut av bilen, kjente jeg hele kroppen skalv, og jeg var litt i sjokk. Vi bestemte at dette skulle ingen få greie på, men det var vanskelig for meg fordi jeg skulle videre på settet og spille inn andre scener, sier hun, og fortsetter:

– Senere på kvelden begynte VG og Dagbladet å ringe og lurte på om det hadde skjedd noe gøy på jobb i dag, med bilkjøring. Jeg bekreftet at det var bilkjøring, men ikke konsekvens og hendelse. De fikk ingenting, og det har ført til at det er først nå jeg forteller om denne hendelsen, sier Bergum til TV 2.

– Nektet du noen gang å gjøre eller si noe som sto i manus, i så fall hva?

LETTKLEDD: Lene Elise Bergum måtte ofte være lettkledd i rollen som Alexandra «Alex» Kvamme i «Hotel Cæsar». Foto: TV 2

– Jeg var der i fem år, og da begynner du å bli glad i den personen du spiller. Du begynner å forsvare rollekarakterens integritet og stilling og hvordan det mennesket ville reagert. Det var noen ganger det kom ting i manus om Alex som jeg ikke likte, og da sa jeg «nei» til manusforfatterne. Vi diskuterte mange ganger, og jeg kjempet «Alex» sin sak og rett. Vi hadde mange diskusjoner: «Er det nødvendig at jeg løper rundt i trusa nå?» eller «kan jeg få litt mer klær?». Jeg kjempet hele tiden om å få ha på meg mer klær. Og jeg fikk det til slutt, for det skal være en grunn til å vise hud, forteller Bergum.

– Hvordan spår du at livet til karakteren din ville vært i dag? Hvor endte personen opp?

– Jeg håper i hjertet mitt at hun har kommet seg ut av alle dårlige relasjoner med menn, og jeg håper at hun har fått et godt og trygt liv. Jeg tror også at hun har mange baller i lufta.

RESEPSJONIST: Lene Elise Bergum i en scene med Tom Eddie Brudvik som spilte rollen som Svein Krogstad i «Hotel Cæsar». Foto: Hotel Cæsar/TV 2

– Hvis «Hotel Cæsar» skulle gjort comeback. Hva hadde du sagt om produksjonen ringte og ville ha deg med?

– «Jeg kommer i morgen», ville jeg ha sagt da. Det som var så gøy med «Hotel Cæsar», var at det var levende. Hele huset der, det kokte og levde i hver krok, det var produktivitet. For meg var det produksjonen av episodene som var gøy.

–Hva gjør du i dag?

– Jeg har flyttet tilbake til Sørlandet. Der har jeg bosatt meg nærmere Mandal, og der driver jeg med solskjerming. Jeg har en nettside og jobber i butikk. Jeg har en 15 år gammel sønn og vi har det godt. Så jeg lever et greit liv her nede, avslutter Lene Elise Bergum.

