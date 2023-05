Den høygravide prinsessen festet tre dager til ende – nå blir hun tatt i forsvar

SPORTY SØSTRE: Dagen etter kroningsseremonien var søstrene prinsesse Beatrice og prinsesse Eugenie klar for gatefest i Buckinghamshire, for å markere den historiske begivenheten. Foto: NTB

At det har vært folkefest i Storbritannia og de øvrige samveldelandene i helgen og utover uken, er det ingen tvil om – til tross for at det også har vært innslag av både demonstrasjoner og buing mot det kontroversielle kongehusmedlemmet prins Andrew (63).

Hovedfokuset har naturlig nok vært på kongeparet, dronning Camilla (75) og kong Charles (74), og også prinseparet av Wales, prins William (40) og prinsesse Catherine (41) – og deres sjarmerende trio, prins George (9), prinsesse Charlotte (8) og prins Louis (5).

Føder i sommer

Men de øvrige familiemedlemmene av det britiske kongehuset har selvfølgelig også kastet glans over arrangementene, som varte fra fredag 5. mai til og med mandag 8. mai.

Og prinsesse Eugenie (33) av York, datteren til nevnte prins Andrew og ekskona Sarah Ferguson (63), har vært i slaget under kroningsdagene.

VERNET OM PRINS HARRY: Kusine prinsesse Eugenie og ektemannen Jack Brooksbank er nære venner av prins Harry og Meghan Markle. De tok ekstra vare på prinsen under kroningen. Foto: Toby Melville / NTB

De var blant gjestene som tok seg ekstra av prins Harry (38), Eugenies kjære fetter, som det har stormet rundt i forkant av kroningen.

Både Eugenie og ektemannen Jack, samt søsteren prinsesse Beatrice (34) og hennes ektemann Edoardo Mapelli Mozzi (39), har et nært forhold til Harry og kona Meghan Markle (41) – som var hjemme i USA med barna.

Prins Harry dro for øvrig direkte hjem fra kroningen til fireårsfeiring for sønnen Archie i USA.



Med smykker til to millioner norske kroner

Prinsesse Eugenie og ektemannen venter sitt andre barn en gang i løpet av sommeren. Fra før av har paret, som giftet seg i 2018, sønnen August (2).

Allerede under kvelden-før-kvelden-middagen på den private Mayfair-klubben Oswald’s fredag kveld, var den gravide 33-åringen på plass for å feire onkelen og bonustanten.

Prinsesse Eugenie var ikledd en burgunderrød fløyelskjole med tilhørende kappe fra det britiske luksusmerket Mulberry og hæler fra Jimmy Choo, ifølge Instagram-profilen @royalfashionpolice, som har spesialisert seg på kongelige antrekk.

– Dette var mitt favorittantrekk på prinsessen under kroningsfestlighetene. Hun var selve definisjonen på glamour, og den burgunderrøde fargen så fantastisk ut mot hennes mørke trekk, sier den britiske moteeksperten og stylisten Lindsay Edwards (38) til TV 2.

TIL KRONINGEN: Prinsesse Eugenie fulgte dresskoden, og droppet tiara, slik kongeparet ønsket. Til Fendi-antrekket bar hun derimot diamantsmykker. Foto: NTB

Under kroningsseremonien lørdag bar den gravide prinsessen et marineblått antrekk fra det italienske motehuset Fendi – en kåpe med matchende kjole, samt hæler fra det samme merket.

Stylist Lindsay Edwards sier til TV 2 at prinsessen bar et antrekk med smykker som hadde en total prislapp på svimlende to millioner norske kroner.

Hælene fikk folket til å måpe

Til tross for at prinsesse Eugenie er sent i svangerskapet, brukte hun hæler under alle festdagene, noe som får følgere på sosiale medier til å måpe. Det er også flere som tar prinsessen i forsvar når folk kommenterer at hun går i det de hevder er for «løse» og «uflatterende» antrekk.

KLAR TALE: Det er mange som tar den gravide prinsessen i forsvar på sosiale medier. Foto: Skjermdump @Royalfashionpolice / Instagram

Søndag, under gatefest i Buckinghamshire med søsteren prinsesse Beatrice, gjorde hun imidlertid alle slike slengbemerkninger til skamme.

Da var hun nemlig ikledd en tettsittende, hvit ullkjole fra den uruguayanskamerikanske designeren Gabriela Hearst (46) – kusinen til milliardærarving og filantrop Amanda Hearst (39), gift med den norske filmskaperen Joachim Rønning (50).



Moteekspert Edwards er blant dem som tar prinsessen i forsvar.

– Noen øyebryn ble hevet da det viste seg at Eugenie valgte å gå i hæler så langt ut i graviditeten. Det er sant at hæler ikke er anbefalt så sent i graviditeten, da det kan hemme blodsirkulasjon og ikke minst gi økt risiko for fall.

Men moteeksperten tviler på at prinsessen hadde skoene på beina hele kvelden.

– Det er usannsynlig at Eugenie var på beina særlig lenge under festlighetene. Og dessuten hadde hun ektemannen Jack ved sin side hele tiden, dersom hun skulle føle seg i ubalanse, sier Edwards til TV 2.

PÅ GATEFEST: Søstrene prinsesse Eugenie og prinsesse Beatrice koste seg på gatefesten i Buckinghamshire dagen etter kroningen, og gikk arm i arm under deler av festlighetene. Foto: NTB

Hylles for smarte gravidantrekk

Den britiske moteeksperten synes at den gravide prinsessen har valgt smarte og komfortable antrekk under kroningsdagene.

– Prinsesse Eugenie kledde seg upåklagelig under hele kroningshelgen. Det viktigste man kan gjøre når det gjelder å velge antrekk under graviditeten er å velge komfort, deretter verdi og stil, sier Edwards til TV 2.

– Den klassiske og stilfulle Gabriela Hearst-kjolen er ikke en gravidkjole, men passer Eugenie perfekt.

Stylist Edwards mener at det er et smart knep å gå til anskaffelse av antrekk hun kan bruke etter graviditeten også.

– For å få full økonomisk utbytte av antrekket, er det smart å velge antrekk man kan bruke flere ganger underveis som svangerskapet utvikler seg, og også etter graviditeten.