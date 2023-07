Den dype bakhistorien til «Barbie»-avslutningen

RØD LØPER: Under promorunden av «Barbie» har hovedrolleinnehaverne Ryan Gosling (42) og Margot Robbie (33) gått alle røde løpere i pastellfarger, og sistnevnte har vært ikledd ikoniske Barbie-kjoler. Foto: Maja Smiejkowska / NTB

Slutten av «Barbie»-filmen er viktig for regissøren Greta Gerwig (39). Hun vil vise jenter at når Barbie kan, kan de også.

«Barbie»-filmen fortsetter å rulle og gå i fulle kinosaler verden over. Filmen, som er produsert av hovedrolleinnehaveren selv, Margot Robbie (33), har mildt sagt gått viralt.

OBS! Pass opp for spoiler lenger ned i saken om du skal til en fullsatt kinosal i nærmeste fremtid for å bli malt i rosa.



ANERKJENT: Regissør Greta Gerwig (39) har allerede vært nominert til en rekke priser for sitt tidligere arbeid, og nå kan det tenkes at «Barbie» får flere nominasjoner. Foto: Doug Peters / NTB

Filmen er sterkt hyllet, men har også fått en del kritikk for at den er «for feministisk», noe som har virket å være planen for regissøren av filmen, Greta Gerwig (39), helt fra start.

Kroppspositivisme

Gerwig ville at sluttreplikken i filmen skulle være en «mic drop» som var kroppspositivistisk for unge jenter verden over.

Når Barbie sliter med å finne seg selv får hun besøk av spøkelset til Ruth Handler, grunnleggeren av hele Barbie-universet. Hun forteller Barbie at det alltid er bedre å fokusere på fremtiden i stedet for fortiden.

Rett før filmens slutt flytter Barbie fra Barbieland til jorden, nærmere bestemt Los Angeles, for å bli et menneske.

– Jeg er her for å treffe gynekologen min, sier Barbie.

Til USA Today forteller Gerwig hvorfor den ovennevnte setningen er den siste setningen vi får høre i filmen.

– Jeg visste at jeg ville avslutte med en slags «mic drop»-spøk. Men jeg synes også at [scenen] er veldig emosjonell, sier hun til USA Today.

Gerwig snakker om hvordan hun som tenåring var flau over kroppen sin, og skammet seg på en måte som er vanskelig for henne å beskrive. Hun ville skjule alt.

– Å se Margot som Barbie, med det store smilet om munnen, si det hun sier på slutten med slik lykke og glede – jeg tenkte at om jeg kan gi jenter følelsen av at «Barbie gjør det også» – det er både morsomt og emosjonelt. Det er så mange slike ting gjennom hele filmen. Det handlet alltid om å lete etter lettsindigheten og hjertet, sier 39-åringen.