Delte meninger etter Norges semifinale-opptreden

Denne artikkelen oppdateres fortløpende, gjennom hele semifinalen. Semifinalen pågår fortsatt.

Alessandra Mele (20) startet hele «Eurovision Song Contest»-semifinalen. Før start var det knyttet mye spenning rundt hvordan hun ville høres ut, siden hun hadde store tekniske problemer under den siste generalprøven.

Under selve semifinalen gikk det bedre for Norges håp i sang­konkurransen. Selv hadde hun følgende å si etter å ha stått på scenen:

Disse deltok i første semifinale: 🇳🇴 Norge | Alessandra - «Queen of Kings» 🇲🇹 Malta | The Busker - «Dance (Our Own Party)» 🇷🇸 Serbia | Luke Black - «Samo Mi Se Spava» 🇱🇻 Latvia | Sudden Lights - «Aijā» 🇵🇹 Portugal | Mimicat - «Ai Coração» 🇮🇪 Irland | Wild Youth - «We Are One» 🇭🇷 Kroatia | Let 3 - «Mama ŠČ!» 🇨🇭 Sveits | Remo Forrer - «Watergun» 🇮🇱 Israel | Noa Kirel - «Unicorn» 🇲🇩 Moldova | Pasha Parfeni - «Soarele şi Luna» 🇸🇪 Sverige | Loreen - «Tattoo» 🇦🇿 Aserbajdsjan | TuralTuranX - «Tell Me More» 🇨🇿 Tsjekkia | Vesna - «My Sister's Crown» 🇳🇱 Nederland | Mia Nicolai & Dion Cooper - «Burning Daylight» 🇫🇮 Finland | Käärijä - «Cha Cha Cha» Forhåndskvalifiserte som opptrer i første semifinale: 🇫🇷 Frankrike | La Zarra - «Évidemment» 🇩🇪 Tyskland | Lord Of The Lost - «Blood & Glitter» 🇮🇹 Italia | Marco Mengoni - «Due Vite»

– Det var et skikkelig kick å få sparke i gang «Eurovision» foran et ellevilt publikum her i Liverpool, og foran millioner TV-seere der hjemme. Stemningen var elektrisk! Nå skal jeg bare kose meg med alle de andre artistene fra greenroom.



Se opptredenen i videoen under:

Spekulerer i sykdom

– Jeg syns hun leverte veldig bra. Hun hadde den rette energien, og åpnet festen på en fremragende måte. Nå kan det bare gå en vei, og det er oppover, sier Morten Thomassen, president i den norske Grand Prix-klubben.

– Hun var mer på nå, legger han til.

Martin Phillip Fjellanger jobber for fansiden Eurovision Norway. Han er enig i at dette var hennes beste opptredenen i Liverpool hittil, men kunne vært mer fornøyd:

FEIRET: Alessandra Mele og danserne feiret etter opptredenen under semifinalen i Liverpool. Foto: Heiko Junge / NTB

– Hun leverte bedre enn på prøvene, men langt under nivået i MGP-finalen. Hun mangler litt glimt i øyet og kraft i stemmen. Dessverre traff hun heller ikke helt på den høyeste tonen. Vi spekulerer i om hun har vært forkjølet. Hun var litt hes, sier Fjellanger, og får støtte av flere andre eksperter i presserommet.



GOD STEMNING: Det er god stemning i såkalte «green room», ifølge Alessandra Mele selv. Foto: Stig Karlsen/NRK

Flere lurer på om hun har holdt sykdom skjult for pressen, og at dette er årsaken til at hun har vært hes i stemmen under flere intervjuer før semifinalen.

Heller ikke musikkanmeldere kommer med jubelbrøl. VG ga opptredenen terningkast tre.

Sveriges opptreden

Neste nordiske land ut, var Sverige som gikk på scenen som nummer elleve i kveld.

Svenske Loreen (39), som egentlig heter Lorine Zineb Nora Talhaoui, regnes som den største favoritten til å vinne hele sangkonkurransen.

Hun leverte bra i semifinalen, ifølge de fremmøtte på pressesenteret i Liverpool. Også publikummerne jublet enormt under fremførelsen hennes.



SCENESHOW: Loreen fra Sverige, her under semifinalen i Liverpool. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er dritbra, rett og slett. Hun ble ikke noe mindre favoritt etter dette! Hun har et krevende nummer, hvor hun ligger og synger, så reiser hun seg mens hun synger. Det er ikke lett, likevel synger hun like bra – hver gang, sier Aftenpostens musikkanmelder Robert Gjestad til TV 2.

Han får støtte av den svenske Eurovision-eksperten Törbjørn «Tobbe» Ek.

– Altså, nå satt alt som det skulle. Alle kameravinkler. Alle toner. Og for en innlevelse! Jeg er 100 prosent sikker på at Loreen er fornøyd selv nå. Det har vært noen småting på prøvene, men nå var alt det borte.

LIV OG RØRE: Det var ingen tvil om at Finland fikk mest respons fra publikum. Foto: Heiko Junge/NTB

Finland får fansen til å hyle

Sist ut i semifinalen var finske Jere Pöyhönen (29), kjent under artistnavnet Käärijä. Han kjemper mot Loreen på toppen av ekspertenes favorittlister.

Fra første sekund man så han på scenen, hylte fansen hemningsløst. Under refrenget sang publikumerne uten stopp.

– Han vinner salen! Uten tvil, konstanterer Morten Thomassen, president i den norske Grand Prix-klubben.