Delte barndomsminne av pappa Ari på farsdagen

ARIS ØYESTEN: Forfatter Ari Behn hadde et nært forhold til sine tre døtre. Her med de to yngste, Leah og Emma, på slottsbalkongen i 2012. Foto: Lise Åserud / NTB

I anledning farsdagen, andre søndag i november, ble det delt mange hyllester til fedre, bonusfedre og stefedre på sosiale medier.

Prinsessedatter Leah Isadora Behn (18) er én av dem som markerte dagen på Instagram. I romjulen 2019 valgte faren, forfatter Ari Behn, å ta livet sitt. Han ble 47 år gammel.

Delte barndomsminne

På Insta-story delte 18-åringen et svart/hvitt-bilde av seg selv med pappa Ari Behn og storesøster Maud Angelica Behn (20), tatt i barndommen.

Leah Behn, som denne høsten har hatt sin skuespillerdebut på TV, repostet også et dikt fra den populære Instagram-kontoen @enkel_poesi.

HYLLEST: Leah Behn la ut en kjærlighetserklæring til sin far på Insta-story på farsdagen. Foto: Skjermdump / Instagram / @leah.behn

Sminke som terapi

Leah Behn, som går siste året på videregående, har markert seg både som modell og sminkeinfluenser. Hun har tidligere åpnet seg om at sminke ble en viktig del av sorgprosessen hennes.

– Da fikk jeg liksom små positive ting tilbake, det var mitt eget «space». Jeg ville bare sitte og gjøre det hver dag. Jeg føler at det kan være veldig viktig, å finne og gå tilbake til noe som er din trygghet, sa 18-åringen i podkasten «Pusterommet» i fjor.



Familien har valgt å være åpne om Ari Behns selvmord, og det er få som kan glemme den sterke talen Maud Angelica Behn holdt for hele Norges land under begravelsen i januar 2020.

– Det betydde så mye for meg at jeg kunne få noe verdi og noe fint ut av alt det forferdelige. Og det følte jeg at jeg kunne gjøre med den talen – å bruke min sorg til å si noe til andre. Den talen betyr veldig mye for meg, har 20-åringen tidligere uttalt.

Godord om Durek Verrett

I tillegg til Maud og Leah, fikk Ari Behn og prinsesse Märtha Louise (52) datteren Emma Tallulah Behn (15), som ble konfirmert denne høsten.

Prinsessen og forfatteren var gift fra 2002 til skilsmissen var et faktum i 2017.

Neste sommer, i august 2024, gifter prinsesse Märtha Louise seg på nytt, med amerikanske Durek Verrett (48). Han og prinsessedøtrene har over de siste årene fått et nært forhold.

– Han er en veldig kjærlig person. Det er veldig lett å bli kjent med ham. Han er veldig åpen, og du føler deg ivaretatt av ham. Og så ser jeg hvor glad mamma blir av ham, og hvor glade de er i hverandre. De er et veldig søtt par, har Leah Behn sagt om bonuspappaen i TV-serien «Powerwomen» på Viaplay.