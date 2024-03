Deltar i «Jakten på kjærligheten»: – Redd for at det ikke kommer brev

Mange nordmenn er vant til å se Camilla Botilsrud Sagen (31) stødig lede «God morgen Norge» fra den gule sofaen eller som utegående reporter fra hver krik og krok.

Om ikke lenge kaster imidlertid Grue-jenta seg ut i ukjent farvann, og forlater TV-studioet til fordel for fjøs, gummistøvler og kjeledress. 31-åringen er nemlig en av de fire bøndene som skal begi seg på kjærestejakt i årets «Jakten på kjærligheten».

På familiegården på Kirkenær i Grue skal Sagen ta imot flere håpefulle friere i sommer, og hun håper på å finne den rette blant dem.

«JAKTEN»-BONDE: «God morgen Norge»-profil Camilla Botilsrud Sagen er på søken etter sin sjelevenn i årets «Jakten på kjærligheten». Foto: Monster / TV 2

– Jeg synes ikke at det er så lett å date i 2024. Jeg har et stort ønske om å finne en partner, samtidig har jeg en stor drøm om å ha et småbruk i Grue. Da tenker jeg at dette er en fantastisk mulighet til kanskje å få oppfylt begge drømmene, sier Sagen på telefon til TV 2.

«God morgen Norge»-programlederen forteller videre at hun gikk i tenkeboksen før hun fylte ut søknadsskjemaet. Da datingprogrammet rullet over skjermen i fjor høst, fikk hun blod på tann. Halvannet år som singel og lei av datingapper, ville hun gå «ekstremt» til verks.

– Jeg tenkte: «Herregud, dette her er jo egentlig et perfekt konsept for meg». Jeg begynte å plante det frøet, og så kom det en mulighet for å søke, og da gikk jeg mange runder med meg selv, pratet med noen venninner og tok et stort steg og satset skikkelig, så sendte jeg inn en søknad.

– Skummelt

Som «God morgen Norge»-profil er ikke Sagen bekymret for å bli stemplet som «Jakten»-Camilla. Snarere er det å vise sitt sårbare og nakne jeg gjennom TV-ruten som uroer henne mest.

– Det jeg er redd for, er at jeg for første gang skal være Camilla. Jeg legger hjertet mitt på et sølvfat og skal vise hvem jeg er når jeg ikke er i «God morgen Norge», og det føles veldig sårbart og skummelt. Jeg synes at kjærligheten har vært litt vanskelig, og det er jo noe som jeg oppriktig søker og lengter etter. Det er ingen rolle å gjemme seg bak. Det er Camilla Botilsrud Sagen i sin fulle drakt, fra topp til tå, sier hun, og fortsetter:

– Jeg har jo egenskapen som gjør at jeg er meg selv på skjermen. Men nå skal det handle om meg, og ikke om intervjuobjektet eller om saker som er viktige å fremme. Samtidig kan det være fint å vise hvem jeg er også. Det er kanskje noen som har sine tanker om hvordan jeg er – og kanskje stemmer det, og kanskje stemmer det ikke.

Hun legger til at hun ikke deltar for TV-tid.

– Det får jeg nok av i jobben min. Jeg er med fordi jeg ønsker meg en partner, og ikke for noe annet.

Redd for null frierbrev

I tiden fremover venter den sprudlende bonden spent på frierbrev fra landets single menn. Til tross for et kjent ansikt, innrømmer Sagen at hun har liten tro på at det blir rekord i antall brev, og frykter at bunken blir tynn.

– Jeg er oppriktig redd for at det ikke kommer brev. Det er ikke kødd, sier hun, og fortsetter:

– Helt ærlig, så vet jeg nå hvor mange runder jeg har måttet gå med meg selv for å tørre å gå over den terskelen. Jeg har kvinnet meg opp skikkelig for å våge dette, så jeg håper at det er noen menn som vil manne seg opp, og å sende brev.

Sagen har sikret seg noen sympatibrev hvis det mot formodning skulle skjære seg.

– Jeg har spurt venninner og kollegaer om de eventuelt kan sende noen, så jeg har noe, sier hun og ler, før hun fortsetter:

– Det er kanskje det jeg stresser litt ekstra med. Jeg er redd for at folk ikke skal tørre å melde seg på. Men jeg trenger bare han ene i bunken. Jeg skal ikke gifte meg med mange.

FRIERBREV: «Jakten på kjærligheten»-bonden Camilla Botilsrud Sagen ønsker seg frierbrev fra single, snille menn. Foto: Monster / TV 2

Drømmemannen beskriver hun som snill og sjarmerende.

– Jeg ser etter en person som er genuint snill. Jeg tror snill er den mest undervurderte egenskapen. Det er så lett å tenke at alle er snille og greie, men en person som er snill, den har veldig mange fine egenskaper. Og så er jeg glad i å le og ha det artig, så humor synes jeg er viktig.

Sagen trekker også frem god kjemi som vesentlig.

– Datinghverdagen med apper og bilder er utfordrende. Du kan møte noen gjennom apper og du vet ikke hva slags kjemi du har med dem, og så er det ikke noe gnist der i det hele tatt. Det trengs for meg.

Vil ikke kysse på TV

Når 31-åringen om noen måneder skal finne lykken med TV-kameraene på slep, er hun både spent og full av nerver.

– Jeg tror at det blir veldig spennende, artig og fint. Jeg vet at jeg kommer til å ha magevondt, være kjempenervøs og kommer nok til å sitte på huk et par ganger. Det blir rart at det skal komme et knippe mannfolk som er der for å bli kjent med meg. Det er ingen som har sett meg i en datingsituasjon, bortsett fra personer jeg har datet. Og nå skal potensielt hele Norge se det. Det kan gi meg søvnløse netter, sier hun.

TV-KYSS?: Camilla Botilsrud Sagen er klar for å bli stormende forelsket i årets «Jakten på kjærligheten», men vegrer seg for å kysse på TV. Foto: Monster / TV 2

Den erfarne TV-profilen tror at hun venner seg til at kameralinsen følger henne rundt fra første speeddate, men at det kan slå tilbake på henne senere – hun har nemlig bestemt seg for å ikke kysse på TV.

– Fordi jeg er vant til kameraet, så kan det hende at jeg glemmer at det er der litt for fort, og at det blir et kyss. Jeg har tenkt at det ikke skal skje. Gud, så kleint. Jeg orker ikke pute-TV. Jeg har sagt at det ikke blir kyssing på TV.

Likevel setter ikke Sagen seg helt på bakbeina, og vil heller prøve å sno seg unna kameraet, hvis gnister skulle oppstå mellom henne og en beiler.

– Jeg kan ikke låse meg. Hvis det er kjemi og følelser i sving, så er det klart at det kan skje, men jeg finner noen smutthull når kameraet ikke er der, sier hun lattermildt.

Innlandsjenta lever i håpet om å bli truffet av Amors piler gjennom deltakelsen i «Jakten på kjærligheten».

– Jeg har en tanke om at det kan bli en eventyrlig fin sommer med en person. Jeg krysser fingrene for at han er der. Jeg har virkelig håp om å finne den rette gjennom «Jakten på kjærligheten», som kan være med på den berg-og-dal-banen når det sendes på TV – i det skjulte.

– Nå må folk sende inn frierbrev, altså, avslutter bonden blidt.

Sesong 21 av «Jakten på kjærligheten» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play til høsten.