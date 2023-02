Deltakere skuffet over pengepremie: – Alt for lite

Fredag ruller siste episode av realityserien «Good Luck Guys» på skjermen.

TikTok-profilene Cathrin Prana (32) og Magnus Waaler (28) stakk av som vinnerpar etter noen intense uker i Thailand.

På målstreken slo de Nora Emilie Nakken (20) og Nicholas Løken (24), i blant annet tarantellaspising og orientering under finalen.

– Det betydde veldig mye for meg å vinne. Både for meg selv og alle som har mobbet meg, at jeg kan få til ting. Det ga meg en utrolig mestringsfølelse, sier Prana til God kveld Norge.

– Det føltes veldig deilig å vinne. Spesielt etter verdens dårligste start med Cathrin sin sykdom, sier Waaler.

SØKSKENBÅND: Cathrin Prana og Magnus Waaler fikk et «søskenbånd» under innspillingen. Foto: AMAZONE PRIME

Premien skapte muligheter

Prana forteller at programmet fikk henne til å innse viktigheten av å være i god fysisk form. Deltakelsen har også gitt henne en ny lidenskap, nemlig trening.

– Premien går til å betale utdanningen min som personlig trener, noe jeg tidligere har tenkt jeg aldri kunne klare få til, sier Prana.

Magnus Waaler ønsker å bruke pengene til å satse på langrenn. Han begynte å gå på ski i 2021, og går nå verdenscupen i langløp.

– Pengene gjør det mulig for meg å trene hver dag, istedenfor å jobbe. Det er snart tomt, så jeg leter etter sponsorer, sier han.

Vinnerne vant en pengepremie på 125.000 kroner hver.

Feil fokus

Både Waaler og Prana er fornøyde med premien, og synes den levde opp til forventningene.

– Det er ikke like mye som andre programmer, men produksjonen ville vel at man heller skulle motiveres til å utfordre seg selv, sier Waaler til God kveld Norge.

– Jeg mener at man har totalt feil fokus om penger er motivasjonen under et slikt overlevelseprogram. Jeg setter stor pris på de minste ting, så personlig kunne jeg ikke være mer fornøyd med premien, sier Prana.

Enkelte av de andre kjendisene var derimot ikke imponert over premien.

«Bare» 125 000

En lite luksuriøs tilværelse, krypdyr og dårlig med mat gjorde at det var vanskelig for flere av deltagerne å holde seg motiverte under innspillingen. Noen mente også at premien ikke var verdt å kjempe for.

– Jeg var ikke motivert under innspillingen i det hele tatt, siden vi ikke fikk vite hvor mye penger vi kunne vinne. Det er vanskelig for meg å være motivert uten penger, sier influenser Jenny Huse til God kveld Norge.

Huse og partneren Tim Kristian ble ikke særlig begeistret da summen ble presentert på finaledagen.

– Da vi fikk høre at det bare var 125.000 kroner, ble jeg sjokkert, fordi det er jo ingenting. Det er alt for lite. Jeg risikerer ikke å få solskader for den summen, forklarer hun.

– Overhodet ikke motiverende

TV-profil Erlend Elias og artist Raylee er enige om at opplevelsen var helt unik, og beskriver det som noe av det morsomste de har deltatt på.

– Det har vært veldig gøy. Men skal jeg være ærlig så var overhodet ikke summen motiverende for oss, sier Erlend Elias.

DELTAKERE: Raylee og Erlend Elias deltok i programmet. Foto: God kveld Norge / Martin Habbestad.

– Jeg spiser ikke kakerlakker for 125.000, legger Raylee til bestemt.

Fant kjærligheten

TikToker Nicholas Løken og tidligere Miss Norway, Nora Emilie Nakken, legger ikke skjul på at andreplassen var sur å ta.

– Jeg hadde aldri trodd vi skulle komme til finalen, så det var utrolig gøy. Jeg har bestandig vært veldig dårlig i orientering, men da en grillet tarantella dukker opp, så hadde vi ikke sjans. I ettertid føles det veldig kjipt når man tenker på hva vi kunne gjort annerledes, sier Nakken skuffet.

– Det var veldig surt og tape, men Cathrin og Magnus fortjente å vinne, så jeg er glad at det var de vi tapte mot, sier Løken.

Paret fant fort tonen under innspillingen. I finalepisoden sier Løken at de ikke vant premien, men hinter til at de vant noe annet.

– Vi klikket veldig godt. Jeg tenkte egentlig at dette bare var «reality-boblen», men det var det ikke, sier Nakken.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare. Vi har jo en liten flørt. Dere får bare følge med videre. Vi har en god kjemi, så hvem vet hva som skjer i fremtiden, sier Løken med et lurt smil.

FLØRT: Nicholas Løken og Nora Emilie Nakken fant fort tonen under innspillingen. Foto: God kveld Norge / Martin Habbestad.

Delte meninger

Tidligere Miss Norway tror at motivasjonen til deltagerne hadde vært høyere dersom produksjonen hadde avslørt hva premien var på et tidligere tidspunkt.

– Flere trodde premien kun var «heder og ære», noe som ikke var så motiverende. I mine øyne var premien høyere en forventet, sier hun.

Nicholas Løken på sin side mener at de hadde fortjent å vinne mer penger etter de krevende forholdene i Thailand.

– Det var veldig krevende å være der. Å skulle sulte og overleve i jungelen var svært vanskelig, så at vinnersummen var så liten synes jeg var skuffende. Jeg gikk tross alt ned 10 kilo der inne, så litt mer kunne de spandert på, sier han.

Skal ikke klage

Ekskjærestene og partnerne Johannes Magnussen og Bettina Buchanan var veldig motiverte igjennom hele innspillingen.

I første episode av serien forklarte programlederne at store deler av «skatten» hadde blitt stjålet. Dermed trodde Magnussen summen var betydelig mindre.

– Jeg hadde like lyst til å vinne uavhengig av hvor stor pris det var. Det er jo klart at jo større pris, jo gøyere vil det være å vinne, sier Magnussen.

Benjamin Strand innrømmer at potten ikke var den største, men at han likevel ikke syntes man skal klage på premien.

– Det hadde motivert mer med rundt 200.000 per pers, for det er penger man virkelig kan gjøre noe gøy med, sier han.

– Vi måtte klare oss selv i en bungalow, og det var ikke Maldivene akkurat. Jeg er likevel glad for å delta, fordi det var en gøy opplevelse, sier Strand.

God kveld Norge har vært i kontakt med produksjonen som ikke ønsker å gi noe kommentar angående premien.