Deltaker slår tilbake mot anklager om tvekamp-løgn

TVEKAMP: Trond Moi måtte ut i tvekamp mot Erik Sæter under søndagens episode av Farmen kjendis. Foto: Anton Soggiu

Under søndagens tvekamp var det Torpet kjendis-vinneren Erik Sæter (26) og kjendiskokken Trond Moi (53) som skulle ut i tvekamp.

Som andrekjempe valgte Moi øksekast som tvekamp-gren. Han ønsket en rettferdig kamp, og valgte derfor en gren som var ukjent for ham.

Kampen endte i seier for kokken, da han blant annet traff midt i blinken. Han endte med totalt ni poeng, mens Sæter måtte nøye seg med ett.

Nå går Sæter hardt ut mot Moi og hevder han løy om valget.

Hevder han hadde øvd

I Farmen kjendis-episoden forteller nemlig Moi at han aldri har øvd på grenen tidligere. Sæter mener derimot dette ikke stemmer.

– Dette sugde, men det viser seg jo at han har tydeligvis kjøpt seg øks i januar som han har øvd med, sa Sæter da TV 2 møtte ham kort tid etter tvekampen.

– Trond var ikke usikker på om han var god i øksekast. Han har øvd i et halvt år, og så latet han bare som om han ikke kunne det, hevdet han.

FØRSTEKJEMPE: Erik Sæter ble valgt som førstekjempe etter seieren i Torpet kjendis. Foto: Anton Soggiu

Sæter deler mer om dette på Instagram sin historiefunksjon, etter søndagens sending. Der mener han at Moi har løyet om valget. Når TV 2 tar kontakt med ham i dag, står Sæter fortsatt fast ved dette.

– Akkurat den delen beundrer jeg jo, at han har øvd masse og blitt dyktig – jeg beundrer også at han lyver om det, fordi det er godt spilt, mener Sæter i dag.

Slår ned på anklagene

Når TV 2 tar kontakt med Moi, har han forståelse for at noen kan tro at han har løyet. Han slår dog ned på anklagene som Sæter har kommet med.

– Jeg har ikke løyet én eneste gang under oppholdet, sier Moi til TV 2.

Moi forteller at han ble med på realityprogrammet tre dager før avreise. I forkant fikk han derfor mulighet til å øve med en kløyveøks i kun 20 minutter. Inne på gården øvde han med Jan Tore Kjær (54) i skogen, med samme type øks. Øksen som blir brukt under tvekampen er annerledes enn denne.

ØKSEKAST: Som andrekjempe gikk Trond Moi for øksekast som tvekamp-gren. Foto: Anton Soggiu

– Da jeg sto der, så var det første gang jeg holdt i en sånn øks. De er mye tyngre, og de har en annerledes spiss. Det krever en litt annen teknikk å bruke dem.

Han hadde trent på å kaste rett frem, men ifølge ham er resten av teknikken annerledes. Han forklarer derfor at han ikke hadde øvd på øksekast tidligere, slik grenen i tvekampen er.

– Øksene som benyttes under Farmen-tvekampene er en kasteøks. Dette er en øks med helt andre egenskaper og karakteristikker enn en øks man kløyver ved med. En kløyveøks har en kile som gjør at man lettere kan kløyve vedkubber, mens en kasteøks har egg på begge sider og er laget for å rotere i lufta når man kaster den. Sistnevnte egner seg ikke til så mye annet enn kasting, sier pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

BLINK: Trond Moi fikk fem poeng i sitt første kast. Foto: Anton Soggiu

– Lyving er helt uaktuelt

Moi forteller at han gikk inn med en taktikk om å spille ærlig.

– Det er et spill å ikke spille også. Min motivasjon var å gjøre folk lykkelige med maten min, og være snill og grei.

Han har fått kommentarer om at han spiller sleipt inne på Farmen kjendis. Han har forståelse for at folk kan mene dette, men påpeker samtidig at dette ikke er tilfellet.

– Det føles helt forferdelig, men jeg skjønner at folk kan si sånt når de ikke kjenner meg, sier Moi.

Han anerkjenner at han ved anledninger har gjort og sagt ting feil, som han angrer på. Han forteller at han prøvde å være seg selv inne på gården.

– Jeg har full forståelse for de negative kommentarene, for folk får bare ett bilde av noe. Noen kan tro at jeg har løyet, men det er ikke tilfellet. Lyving er helt uaktuelt, sier han.

Holdt nervene i sjakk

Moi påpeker at han ikke blir fornærmet eller sint av anklagene fra Sæter, da han kan forstå hvor det kommer fra. Han har en annen forklaring for prestasjonen.

– Sannheten er at jeg klarte å puste med magen og holde nervene i sjakk.

MÅTTE HJEM: Erik Sæter måtte forlate gården etter tvekampen mot Trond Moi. Foto: Anton Soggiu

Til tross for at det var første gang han holdt i tvekamp-øksen da det gjaldt, var han ikke overrasket over prestasjonen. Dét er det en helt spesiell grunn til.

– Jeg hadde en drøm den natta og jeg følte at sønnen min satt og så på. Jeg var så sikker på at jeg skulle treffe, forteller Moi.

