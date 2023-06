Deltaker anklages for homofobiske ytringer

På mandag lanserte «Love Island UK» deltakerne til den 10. sesongen. Nå blir en av deltakerne anklaget for å ha publisert homofobiske ytringer i sosiale medier.

ANKLAGET: «Love Island UK»-deltaker George Fensom har blitt anklaget for å være homofob, etter gamle, homofobiske Twitter-meldinger fra hans personlige konto ble funnet av fansen. Foto: ITV/Lifted Entertainment/Vincent Dolman

Ti single og håpefulle deltakere skal i løpet av åtte uker forsøke å finne kjærligheten, i en luksuriøs villa på Mallorca i Spania.

Dette blir den 10. sesongen av det populære dating-programmet, som produseres av den britiske TV-kanalen ITV. Programmet har premiere i Storbritannia mandag neste uke.

De fleste britiske nettsteder har allerede skrevet om både deltakernes privatliv og fortid, noe som er vanlig hver gang programmet annonserer deres nyeste deltakere.

Deltakerne har også blitt diskutert på flere sosiale medier-plattformer. Det er her en av deltakernes gamle Twitter-meldinger, skal ha blitt funnet og delt.

Se alle deltakerne til den tiende sesongen av «Love Island UK»:

I løpet av kort tid, begynte de gamle Twitter-meldinger skrevet av George Fensom (24) å sirkulere i sosiale medier. De skal inneholde en rekke homofobiske skjellsord.



Ettersom casten ble offentliggjort på mandag, skal Fensom og de andre deltakerne nå være i «karantene». Det betyr at de ikke har tilgang til sosiale medier, og ikke har lov til å prate med noen andre en et fåtall personer fra «Love Island»-produksjonen.

Etter at Twitter-meldingene kom ut i media, har Fensom likevel fått gjøre intervjuer med britiske medier. Twitter-kontoen hans har også blitt slettet.

I en e-post til TV 2 har ITV videreformidlet sitater fra Fensom, som kommer fra intervjuer han gjorde denne uken:

– Jeg føler meg fysisk dårlig etter å sett de gamle Twitter-meldingene mine. Det er ikke den personen jeg er i dag. Det er faktisk milevis fra den personen jeg er. Om jeg kunne ta det tilbake, hadde jeg gjort det.

ANGRER: Fensom angrer på Twitter-meldingene han skrev for 10 år siden, og forteller det ikke representerer den personen han er i dag. Foto: ITV/Liften Entertainment/Vincent Dolman

Twitter-meldingene skal være fra rundt ti år siden, da Fensom var rundt 14 - 15 år.

– For å være ærlig, så var jeg svært naiv da jeg var på den alderen. Jeg laget Twitter-kontoen min i 2011, så dette var ren dumskap fra min side. De reflekterer ikke den jeg er i dag.

Etter meldingene begynte å florere i sosiale medier, har flere av «Love Island»-fansen gitt uttrykk for at de ønsker Fensom fjernet fra start-casten. Fensom mener det er viktig å forstå at alle gjør feil.

– Alle har sagt ting man angrer på. Forskjellen her, er måten jeg forsvarer meg selv på. Jeg tar ansvar, og innrømmer at det var feil av meg. Igjen, om jeg kunne gått tilbake i tid så ville jeg ikke skrevet de meldingene.

FORTSATT MED: 10 deltakere entrer den verdenskjente «Love Island»-villaen neste uke for å finne den store kjærligheten. Fensom vil fortsatt være en del av start-casten, til tross for kontroversen. Foto: ITV/Lifted Entertainment

Fensom er ikke den første «Love Island»-deltakeren som har vært i hardt vær grunnet tidligere uttalelser på sosiale medier.

Under 2020-sesongen, fikk en mannlig deltaker kritikk i sosiale medier for bilder som viste han på såkalt troféjakt i Afrika. Han endte opp med å trekke seg første uken, men av andre årsaker.

Tidligere denne måneden annonserte ITV sin oppdaterte «aktsomhetsprotokoll», som skal verne om deltakernes mentale helse, og hjelpe dem å fremstå på en respektfull måte mot de andre deltakerne i villaen.

Alle deltakere skal ha gått gjennom flere kurs før de entrer villaen. Der har de blant annet fått sett videoer, hvor en av dem omhandler hvilken effekt språket de bruker har på folk rundt dem. Fensom trekker frem dette som en viktig:

– De videoene som ITV har vist meg, har vært veldig nyttige. De frisker opp minnet om hva som akseptabelt og ikke akseptabelt. Det er viktig å alltid tenke over slike ting, hva som er riktig og feil språk å bruke rundt andre.

SVARER TV 2: I en e-post til TV 2 videreformidler ITV en offisiell uttalelse fra Fensom. Foto: Ian West

Til tross for kontroversen rundt Fensom, har ikke ITV tatt ham ut av start-casten som entrer villaen neste mandag.

Love Island UK er ikke ukjent for kontrovers, og har gjennom sine ti sesonger fått mye kritikk for forskjellige aspekter innenfor universet.

I fjor fikk de mannlige deltakerne mye kritikk for måten de behandlet de kvinnelige deltakerne på, og ble anklaget for å mobbe visse deltakere.

Sesong 10 av «Love Island UK» har premiere på TV 2 Play 12. juni.