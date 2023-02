Deler voldtektshistorie: – Jeg ser han for meg, oppå meg

GOD KVELD NORGE (TV 2): I et nytt intervju avslører Paris Hilton enda flere hemmeligheter fra den traumatiske oppveksten.

Forrige måned kunne Paris Hilton (41) avsløre at hun og mannen Carter Reum (42) var blitt foreldre til en liten gutt.

– Du er allerede elsket mer enn ord kan uttrykke, skrev hun på Twitter.

Nå snakker Hilton ut om den traumatiske barndommen i et nytt intervju med Glamour Magazine.

Milliardær-arvingen avslører til motemagasinet at hun mistet jomfrudommen som 15-åring, uten å ha gitt samtykke.

Forrige måned ble Hilton mor for første gang. Foto: Richard Shotwell

På tidspunktet voldtekten skal ha skjedd, bodde Hilton hos mormoren i Palm Springs. I helgene dro hun hjem til Los Angeles for å se vennene sine, og å henge på Century City kjøpesenter.

– Vi dro dit nesten hver helg, det var vår favoritt-ting å gjøre. De eldre gutta på senteret bare hang rundt i butikkene. Vi snakket med dem, og en dag inviterte de oss hjem til huset deres for å drikke rusbrus, forteller 42-åringen.

Hun husker spesielt godt hvordan han ene presset henne til å drikke rusbrusen.

– Jeg drakk ikke eller noe på den tiden, men etter kun to slurker begynte jeg umiddelbart å føle meg svimmel.

– Jeg vet ikke hva som skjedde, men antar at jeg ble dopet ned.

Hilton husker at hun våknet noen timer senere, og venninnene hadde forlatt henne. Hun visste med en gang at noe hadde skjedd.

– Jeg husker det. Jeg ser han for meg, oppå meg, som dekker for munnen min. «Du drømmer, du drømmer» hvisket han i øret mitt.

Paris Hilton på catwalken. Foto: ALESSANDRO GAROFALO

– Herregud, Harvey Weinstein er så kul

Som mange andre kvinner i Hollywood på den tiden, hadde hun et ubehagelig møte med Harvey Weinstein. De to møttes under filmfestivalen i Cannes i 2000.

Hilton var 19, og Weinstein var 48.

19-åringen var på lunsj med hennes daværende kjæreste, da Weinstein skal ha kommet bort til lunsjbordet og spurt om hun ville bli skuespiller.

– Jeg sa: «Ja, jeg vil virkelig være med i en film». Jeg var tenåring, så jeg ble imponert over ham. Jeg tenkte: «Herregud, Harvey Weinstein er så kul!»

Weinstein skal så ha invitert hotell-arvingen opp til rommet hans for å lese manus.

– Jeg ville bare ikke dra, så jeg dro aldri, sier Hilton.

Kvelden etter var begge stjernene på en galla, hvor den tidligere regissøren skal ha fulgt etter henne til toalettene.

– Vil du bli en stjerne?, skal han ha skreket til Hilton.

Weinstein skal ha prøvd å åpne toalettdøren, og hamret og banket uten at Hilton åpnet. Sikkerhetsvaktene skal ha måtte bære ham vekk fra dametoalettet mens han skrek.

– Det skremte meg, avslutter hun.