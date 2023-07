Deler nye bilder fra den store dagen

LYKKELIGE: Myhre og Gukild delte store smil til hverandre under seremonien. Foto: Joakim Kleven

Lørdag ble Linnéa Myhre (33) og Emil Gukild (31) offisielt et ektepar.

Mai i fjor annonserte de forlovelsen, og siden har de vært ordknappe om den store dagen.

Søndag deler begge bryllupsbilder.

«Beste dagen i mitt liv», skriver Gukild i sitt innlegg.

Gratulasjonene renner inn, og flere av gjestene stemmer i Gukilds ord om dagen:

«Beste dagen i mitt liv og❤️», kommenterer programleder Morten Hegseth.

Begge deler også videoer fra festen på Britannia Hotel.

Myhre viser frem en video hvor man ser paret ankomme lokalet med stjerneskudd i hver sin hånd mens technomusikk spilles av.

I en video fra Gukild ser man 31-åringen stående i hotellets vannfontene, hvor han synger Robbie Williams hiten «Angels» sammen med gjestene.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Gukild og Myhre.

Sistnevntes manager uttaler at brudeparet ikke er tilgjengelig for kommentarer, men at de er på vei til bryllupsreise.