Deler gladnyhet: – En liten «Farmen»-baby

MØTTES PÅ TV: Per Gunvald Haugen vant Farmen 2020. Foto: Skjermbilde fra Instagram / @Karianneaw

Karianne Amlie Wahlstrøm (33) og Per Gunvald Haugen (49) har blitt foreldre.

Rett før jul før det kjent at paret ventet barn sammen, og skjærtorsdag avslørte Wahlstrøm til sine Instagram-følgere at datteren Pernille ankom for en uke siden.

– Livet har blitt rikt på en helt ny måte, skriver Wahlstrøm.



– Emosjonell uke

Til God kveld Norge utdyper hun hvordan den første tiden som mor har vært.

– Det sykeste jeg har gjort å føde, men belønningen er verdens vakreste gave. Det går bra med oss, men jeg må si det har vært en spesielt emosjonell uke. Mye følelser, føler meg veldig sterk og så sårbar på samme tid.

Se og Hør omtalte nyheten først.

Å dele gladnyheten omtaler hun som stas og fint.

– Det er så hyggelig med alle som gleder seg på våre vegne over at vi har fått en datter sammen. Er jo en liten «Farmen»-baby dette.

I påska skal de nybakte foreldrene tilbringe tid på Farmen-hytta på Gautefall og møte familie og venner.



Fant hverandre på gården

I 2020 deltok Wahlstrøm og Per Gunvald Haugen på Farmen. Begge to kom inn senere i sesongen, hun fra «Torpet» og han som utfordrer. Til slutt stakk Haugen av med seieren.

Etter at kameraene ble skrudd av, begynte kjærligheten for alvor å blomstre dem imellom.

I august i fjor ble paret forlovet.

– Det var så rørende, og jeg sa selvfølgelig «JAAA». Det var så «nedpå» og fin stemning, og så fint at det bare var oss to på fjellet, delte Wahlstrøm til God kveld Norge da.