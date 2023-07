Deler detaljer fra kjendisbryllupet – fikk mobilforbud

Da kjendisparet lørdag giftet seg i Trondheim, hadde Simon Nitsche (31) sentrale roller som både toastmaster og forlover.

– En stor ære og en stor jobb, sier Nitsche i podkasten «Simon og Tore».

Der forteller han og Tore Grimstad, som er nær venn av Myhre, om detaljer fra kjendisbryllupet, Hovedpersonene har selv vært ordknappe.

Duoen sier at det var mobilforbud, og Grimstad mener at det var et «utrolig» bra grep som styrket alles tilstedeværelse og gjorde hele dagen mye mer fremoverlent.

GIFT: TV-profilene sa ja til hverandre lørdag 15. juni. Foto: Joakim Kleven

Begge understreker flere ganger at bryllupet var nøye planlagt, og forlover Nitsche sier at han selv forholdt seg til fire Google Docs dokumenter, og forklarer at det var mye logistikk å holde styr på som toastmaster.

– Det var en vielse som, selvfølgelig, var fantastisk bra regissert, sier Grimstad og legger til:



– Det var historiefortelling om hvordan de møttes som var veldig underholdende, og det var en fin vielse, det ble tårer, jeg gråt litt.



TV 2-profilen legger til at det høye taket i vielseslokalet bidro til stemningen, som han omtaler som «heftig».

Spennende meny

Podkastmakkerne sparer ikke på detaljene fra dagen, og er innom både meny og innslag.

Grimstad avslører at gjestene fikk gaveposer som inneholdt brus og snop, noe som ikke er overraskende, siden brud Linnéa Myhre er kjent for sin entusiasme for leskedrikken.

Til forrett fikk gjestene servert den italienske ferskosten burrata, med tomatsalat.

Bryllupskaken var det Myhres stefar som hadde laget.

– Det var en sjokoladekake som var dekorert med nonstop og seigmenn, sier Grimstad med et smil, før han utdyper:



– Han lagde en pappakake, og den var så god, jeg spiste to enorme stykker.



Nitsche er enig i at utradisjonelle ting fungerer, og begge er enige i at folk har fått nok av fancye kaker, som bringebær parfait.

Gjønet med brudgommen

Festen ble avhold på femstjernershotellet Britannia i Trondheim.

Det ble både «elektrisk» og tårevått i løpet av kvelden, forteller Grimstad.

– Jeg gråt da Linnéa og Emil holdt tale til hverandre. Så smart skrevet, så omtenksomt, så sårbart og så fint. I believe in love now, kommenterer han.

Nitsche var selv en del av kveldens underholdning, hvor han, og Gukilds fem andre forlovere opptrådte med et boyband-nummer, som gjønet med et mye omtalt VG-intervju, hvor brudgommen er avbildet på vei opp av vannet i en hvit T-skjorte.

Overskriften i VG-saken fra 2021 var et sitat fra Gukild, hvor det sto at han leter etter den store kjærligheten.

Begge er enige i at nevnte bilde er «deilig», og vitser med at han kort tid senere ble gift.

Nitsche sier at gjengen, som for anledningen kalte seg «de våte gitarkameratene pluss», også gjenskapte Gukild-bildet, som hovedpersonen selv har delt dagen derpå.

Grimstad legger til at brudeparet både gråt og lo under boyband-innslaget.

X Factor-vinner underholdt

Videre kommer det frem at festen inneholdt noe for enhver smak.



– Det kom gående ut en papegøye som gjorde korttriks, det var ballongdyr, det var popkorn og slush, pokerbord, karaoke og dansegulv, sier duoen.



Under selve vielsen opptrådte Sverre Breivik, kjent under artistnavnet Metteson. På festen opptrådte X Factor-vinner Chand Torsvik med låten «Diamanten». Han vant talentkonkurransen i 2009.

Chand Torsvik avbildet i forbindelse med sin deltakelse i «Stjernekamp» 2021. Foto: Berit Roald /NTB scanpix

– Alle husker jo han, mener Nitsche, før Grimstad kommenterer:



– Det er en greie Linnéa har med sine venner.

De legger til at det var rått, og Nitsche sier at han på ett tidspunkt følte at han var med på «We Love The 90s» arrangement.

– Takk til Emil og Linnéa som inviterte oss, takk til deg som var toastmaster, terningkast seks, sier Grimstad avslutningsvis.