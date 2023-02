Deler åpenhjertig bilde

Sara Emilie Tandberg er ikke fremmed for å dele opp- og nedturer i hverdagen, og har blitt kjent i sosiale medier for å vise fram kroppslige endringer som følge av graviditet.

Nå omtales hun som den største mamma-influenseren i Norge. I 2021 hadde hun en inntekt på over 3.7 millioner kroner.

Søndag forrige uke fortalte Tandberg til sine 390.000 følgere at «lille Luke» var født, og at det sto bra til med alle.

Skremmende

Fra før av har Tandberg to barn. Hennes tredje fødsel omtaler hun som «noe mer komplisert».

På Instagram beskriver influenseren situasjonen som skremmende, med følelsen av null kontroll. Videre forklarer hun at pulsen til babyen falt under sterke rier, og at keisersnitt ble derfor vurdert.

Barnet ble til slutt født vaginalt, og årsaken til pulsfallet var navlestreng rundt halsen.

«Jeg sitter likevel igjen med en god følelse og skulle helt ærlig gjerne født igjen», forteller hun.

Hylles

30-åringen, som inntil nylig var å se på «Bloggerne», har den siste uken gitt følgerne et innblikk i tiden etter fødsel.

Særlig ett bilde har begeistret - som i skrivende stund har nesten 40.000 likerklikk på Instagram.

HYLLES: Dette bildet har begeistret Tandbergs følgere. Foto: Bilde brukt med tillatelse fra Instagram /@saraaemiliee

Iført sykehustruse og med den nyfødte på armen, beskriver hun sitasjonen følgende:

«Puppene blør, tissen blør og ja - rumpa blør sikkert den og», melder Tandberg, og legger til at det er en lykke å være i babyboblen.

Bildet har nesten 400 kommentarer - hvor flere hyller influenseren for å dele ærlige øyeblikk fra livet.

«Så vakkert og naturlig bilde av hvordan barseltiden virkelig er», lyder en av kommentarene.

En annen takker Tandberg for å vise fram deler av nyfødttiden som det snakkes lite om.

Hadde fortrengt dette

Utfordringer og frustrasjoner knyttet til amming er også et tema trebarnsmoren har åpnet opp om på Instagram.

«Jeg hadde søren meg fortrengt hvor tøft amming er i starten, det er en fulltidsjobb», skriver Tandberg under et bilde hvor hun pumper brystene.

Sara Emilie Tandberg erkjenner at det er krevende å amme. Foto: Bilde brukt med tillatelse fra Instagram /@saraaemiliee

Hun skriver videre at ammingen er smertefull, og at hun opplever å føle seg mislykket. Med sitt første barn opplevde hun også ubehag, men sier at det gikk over etter en periode.

«Jeg regner med at jeg kommer dit denne gangen også. For amming HAR gitt meg masse glede i mange år med de andre», skriver Tandberg, og legger til:

«Jeg ville bare fortelle deg at du ikke er alene, og at du ikke er mislykket eller gjør noe feil selv om det kan gjøre UFATTELIG vondt i starten».