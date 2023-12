Deler «aldri før sett»-bilder fra ny storfilm om Quisling

– Han er en gåte for oss, sier serie- og filmregissør Erik Poppe.

Høsten 2024 har spillefilmen «Quislings siste dager» premiere på norske kinoer, og samtidig slippes også en TV-serie med samme tittel på TV 2.

Det er filmregissør Erik Poppe (63) som har regi både på spillefilmen og TV-serien, og sistnevnte prosjekt er altså gjort for TV 2.



Nå er det blitt sluppet nye bilder av skuespiller Gard B. Eidsvold (57), som portretterer landsforræderen Vidkun Quisling.

Quisling-produksjonene tar for seg den beryktede landsforræderens siste dager før henrettelsen i oktober 1945.

Quislings sjelesørger, presten Peder Olsen (spilt av Anders Danielsen Lie), blir også en viktig karakter i produksjonene.

TO FORHATTE MENN: Vidkun Quisling var leder for Nasjonal Samling. Her fra da han ble mottatt i Rikskanseliet i Berlin av rikskansler Adolf Hitler i april 1943. Foto: NTB

Mye av det som både filmen og serien baserer seg på, er dagboknotater presten Peder Olsen skrev, da han var tett på Quisling, fra arrestasjonen 9. mai 1945 og til henrettelsen et knapt halvår senere.

Kjempet en desperat kamp

Til tross for et massivt kildemateriale, er det fremdeles mye rundt Quisling som filmregissør Erik Poppe forundres over.

– Vidkun Quisling er en gåte for oss. Peder Olsens dagbøker viser at han kjempet en desperat kamp for å redde sitt liv og sitt ettermæle, at han sto på sitt, men i møtene med sin sjelesørger, på cella, ble han presset til bristepunktet, sier regissør Erik Poppe i en pressemelding.

Det er svenske Lisa Carlehed (44) som spiller Maria Quisling, og TV 2 møtte henne under innspillingen av TV-serien på et slott utenfor Gøteborg i høst.

ENGASJERT: Svenske Lisa Carlehed forteller til TV 2 at hun har lært seg russisk for å snakke tilnærmet slik Maria Quisling gjorde. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Også hun har gjort et stort research-arbeid i forkant av serien, for å lære Maria Quisling bedre å kjenne.

– Hun er virkelig en utrolig karakter! Jeg har forberedt meg på den måten at jeg har lest dagboken hennes, lest om samtiden og om Vidkun. Jeg har jobbet med språket, og lært meg hvordan å snakke gebrokkent russisk-norsk, forklarer hun.

QUISLINGS KONE: Det er svenske Lisa Carlehed som spiller Maria Quisling i film og TV-serie. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Hva har du kommet frem til etter å ha lest dagbøkene hennes?

– Man må huske på at en dagbok kun er én side av en sak. Som skuespiller er det viktig å forstå helheten og begge sider. Det var jo kanskje ikke akkurat slik det var, som hun beskriver i dagbøkene, men det er fint å ha hennes betraktninger, har hun tidligere uttalt til TV 2.

En formidabel oppgave

Ukrainskfødte Maria Vasilijevna Pasetsjnikova ble Maria Quisling, da hun giftet seg med Vidkun Quisling i 1923.



REGISSØREN: Erik Poppe under innspillingen av «Quislings siste dager». Foto: Paradox/SF Studios

Regissør Erik Poppe sier i pressemeldingen at han er utrolig glad for at det nettopp var skuespiller Gard B. Eidsvold som sa ja til å portrettere den forhatte landsforræderen.

– Å tolke Quisling er en formidabel oppgave. Gard har vært dypt dedikert til oppgaven og har kvaliteter som gjør at han trer skremmende godt frem som Quisling på det store lerretet. Det er ekstra gledelig for meg at skuespillerprestasjonene har blitt spesielt uthevet i alle tilbakemeldingene fra testvisningene vi har hatt.

Foruten Eidsvold, Carlehed og Danielsen Lie spiller Lisa Loven Kongsli (44) prest og sjelesørger Peder Olsens kone.

«Quislings siste dager» har kinopremiere 13. september 2024.