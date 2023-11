Deler «aldri før sett»-bilder av kronprinsfamilien

Kronprins Haakon fylte 50 år tidligere i år, og i den anledning er det blitt sluppet en fersk bok om kronprinsen, ført i pennen av forfatter og tidligere Aftenposten-journalist Kjetil A. Østli (48).

GRØNLANDSTUR: Kronprinsen på ekspedisjon over Grønland. Hver ekspedisjonsdeltaker trekker pulker som veier om lag 100 kilo, og er fylt med blant annet mat og brensel, solcellepanel, kiter, soveposer og telt. Foto: Privat / Kronprins Haakon

Han har fulgt kronprinsen i to år, og dette er nå blitt en bok på hele 559 sider.

I boken deles også flere «aldri før sett»-bilder av kronprinsen, så vel som kronprinsfamilien og øvrige medlemmer av kongefamilien.

Kronprinsens betraktninger

Flere av bildene viser den sporty kronprinsen i aktivitet med barna, som for eksempel på skitur med familien i Uvdal, på surfebrettet med datteren prinsesse Ingrid Alexandra (19) og på familieferie til Svalbard.

Andre fotografier er av kronprinsen på reise, mens han forbereder seg til offisielle tilstelninger og på jobb på Slottet.

FELLES LIDENSKAP: Prinsesse Ingrid Alexandra og pappa kronprins Haakon i bølgene ved Hoddevik utenfor Stad i 2017 Foto: Fjordlapse photography

I boken betrakter kronprinsen sine første 50 leveår, og alt fra oppveksten som tronarving, det første møtet med kronprinsesse Mette-Marit (50), konas lungesykdom, tapet av storesøsterens eksmann Ari Behn og relasjonen med sin kommende svoger Durek Verrett (48) belyses.

Se flere aldri før sett-bilder i karusellen under



– Ikke så opptatt av 50-årsdagen

Denne vinteren, lørdag 18. november, har dokumentaren «Kronprinsparet – vårt Norge» premiere på TV 2. Her får vi et unikt innblikk i kronprinsparets relasjon, og hvordan de er i møte med folket.



I dokumentarserien forteller kronprinsessen at ingen av dem ønsket å feire 50-årsdagene, og at de heller ønsket å ta turen rundt i Norge for å møte nordmenn i hjemmene sine.

DOKUMENTARSERIE: Denne vinteren er kronprinsparet aktuelle i TV 2-serien «Kronprinsparet – vårt Norge». Foto: Helene Kjærgaard Sviland / TV 2

– Alle er opptatt av å spørre; hvordan er det å fylle 50? Jeg er ikke så opptatt av den 50-årsdagen. Kan vi ikke bare slutte å snakke om den? sier kronprinsen oppgitt, til latter fra kona Mette-Marit.

Dokumentarserien «Kronprinsparet – Vårt Norge» består av fem episoder. Den første har premiere 18. november på TV 2.