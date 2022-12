Deler ærlig video: – Føler meg mislykka

GOD KVELD NORGE (TV 2): Mørketiden kan være ekstra tung for mange. Influenser Jennie Sofie Lie Pickl ønsker å være ærlig med følgerne sine.

Tidligere denne uken delte influenser og forfatter Jennie Sofie Lie Pickl en åpenhjertelig video på TikTok.

I videoen forteller hun om å leve en annen hverdag enn det som portretteres på sosiale medier.

– Sannheten er at jeg ikke har troen på meg selv, sier hun i videoen.

@jenniessofie Det ble fort litt vondt å snakke om siden jeg som regel holder det inni meg. Jeg kan umulig være den eneste som ikke føler meg god nok❤️ ♬ original sound - jenniesofie

– Jeg føler meg ikke god i noe jeg gjør.

Vil være ærlig med følgerne

I intervju med God kveld Norge forteller 21-åringen at hun ønsker å vise hvem hun er, på både godt og vondt.

– TikTok har gått fra å være en danseapp til å bli en god kommunikasjonskanal med følgerne mine, sier hun.

– Jeg følte derfor for å poste en video til de som følger meg, og fortelle dem at selv om det kan se ut som jeg har det supert, så er det ikke alltid tilfellet.

Sammenligner seg med andre

Pickl forteller om det å føle på å ikke strekke til i en hektisk hverdag, og å ikke være på samme sted i livet som andre jevnaldrende.

– I samtale med mennesker jeg ikke ser så ofte dukker de samme spørsmålene opp hele tiden, «hva vil du i livet?» og «når og hva vil du studere?» sier hun.

Pickl trekker frem at hennes to år yngre søster har begynt å studere, mens flere venner av influenseren snart er ferdig med bachelorgraden sin. Hun forklarer at dette bidrar til et indre stress, og negative følelser om seg selv.

– Det hjelper jo heller ikke å få en kommentar på nett som forteller at man er ubrukelig. Jeg har derfor vært veldig hard med meg selv den siste tiden og snakket meg selv ned, sier hun.

– Vinterdepresjon sniker seg innpå

I videoen påpeker Pickl at hun tror de vonde tankene kan ha en sammenheng med at det blir mørkere utendørs.

– Jeg tror mye av grunnen er at det blir mørkere ute og at en liten vinterdepresjon sniker seg innpå, innrømmer hun i videoen.

Til God kveld Norge forteller 21-åringen at hun gjerne skulle gitt mer av seg selv i hverdagen, men at hun ikke har klart det den siste tiden.

– Det at det er mørkt ute hjelper heller ikke. Jeg elsker sol, sommer og lange dager. Nå blir man sittende mye mer inne og alene, forteller influenseren.

Utbredt fenomen

Psykologspesialist Jeanette Røseth forteller til God kveld Norge at vinterdepresjon er et utbredt fenomen, men at det ikke er en diagnose.

– Det er en kjent reaksjon på mørketiden, og vi som bor i Norge er nok litt lettere utsatt for det, forklarer Røseth.

Psykologspesialisten påpeker imidlertid at ikke alle reagerer på mørketiden.

TIPS: Psykologspesialist Jeanette Røseth kommer med tips og triks for å komme seg gjennom mørketiden. Foto: Studio Hjelm

– Noen blir ikke påvirket av årstids-forandringer. Men andre kan kjenne veldig på endring så fort høsten kommer, sier hun.

Hun forklarer fenomenet ved at det kommer av at man får for lite lys.

– Uten lyset produserer vi for lite av disse gode stoffene som lyset gir oss, sier hun.

– Da kan det utarte seg litt som en depresjon. Ting blir tyngre, det blir vanskeligere å holde motivasjonen oppe og det blir vanskeligere å konsentrere seg. Det kan også oppleves vanskeligere å finne glede i ting man ellers synes er hyggelig.

Dette kan du gjøre

Psykologspesialisten viser til at det er en rekke grep man selv kan ta for å forebygge en vinterdepresjon.

– For det første bør man fokusere på hvordan man samler lys i løpet av en dag. Hvis du har det bedre når det er lyst utendørs, bør du omstille deg og tenkte «Kan jeg gå til jobb? Kan jeg ta meg pauser i løpet av arbeidsdagen? Kan jeg ta lunsjen min utendørs?», forklarer hun.

Psykologspesialisten oppfordrer til å lage en oversikt over de tingene som gir deg overskudd.

– Om våren og sommeren er vi mer ute, aktive og sosiale. Når mørketiden kommer har vi lettere for trekke oss inn.

Hun påpeker at det kan være en idé å være ekstra sosial i løpet av vintermånedene.

– Lag deg en plan for godt påfyll gjennom den tunge tiden. Hvilke kinofilmer kommer, hvilke teaterforestillinger er det og hvilke konserter kan jeg gå på? Det kan være greit med en sånn liste, forklarer hun.

– Alltid nervøs når jeg poster personlig innhold

Det er ikke første gangen den unge influenseren står frem med personlige historier i offentligheten.

Pickl påpeker at det er viktig å vise de ufiltrerte delene av livet. Tidligere har hun latt følgerne ta del i hennes egen sorgprosess etter tapet av bestefaren. Debatt om utestengelse og drikkepress er også tematikk som influenseren jevnlig tar opp i sine forum.

I fjor kom Pickl ut med den selvbiografiske boken «Mitt nakne hjerte - og hvordan jeg tok det tilbake», der hun tok et oppgjør med kjærlighetssorgen som kom etter bruddet med ekskjæresten i 2019.

I november 2020 ble det bekreftet at Pickl var i et forhold med Skal vi danse-proffdanser Tarjei Svalastog. De har vært et par siden, og i 2021 kjøpte de leilighet sammen på Nesodden.

Pickl mener at åpenhet om psykisk helse er viktig. Hun ønsker å bruke plattformene sine aktivt for å normalisere problematikken.

Likevel mener hun at det ikke alltid er like lett å dele personlige historier og meninger.

– Jeg blir alltid nervøs når jeg poster personlig innhold, for det man trenger aller minst når man er nedfor er at andre mennesker skal rakke mer ned på deg, sier 21-åringen.