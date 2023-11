De skjulte «Makta»-detaljene

GRAVITASJON MOT GRO: Kathrine Thorborg Johansen har fått mye ros for rolletolkningen av den første kvinnelige statsministeren i Norge. Foto: Motlys /Novemberfilm

I en satireinnpakning skildrer dramaserien de interne maktkampene i Arbeiderpartiet på slutten av 70- og 80-tallet.

De fire første episodene av «Makta» har et seersnitt på 727.000, hvorav 374.000 har sett disse i NRKs videostrømmetjeneste.



– Det gjør at strømmetallene ligger et godt stykke foran alle sammenlignbare dramaserier bortsett fra Exit, opplyser kommunikasjonsansvarlig Heidi Gjestad Frogg til God kveld Norge.

La du merke til dette?

NRK-serien har blitt hyllet med priser i utlandet, og har hjemme vekket oppsikt for tidsriktige karakterer, mens bybildet i Oslo er slik vi kjenner det i dag. Til irritasjon og begeistring for seere.

Men det er mange andre kunstneriske grep som kanskje ikke enhver seer har fått med seg.

– Det er massevis av dedikerte valg vi har gjennomført, som publikum kan følge med på hvis man vil, uttaler kostymedesigner for serien, Maria Brinch, til God kveld Norge.



Kun én person skiller seg ut

For ingenting er tilfeldig.

Brinch og hennes team, som blant annet besto av skuespiller Kristin Jess Rodin, hadde fri tilgang på NRKs kostymelager.

– Vi endte opp med å leke oss mer enn jeg noen gang har praktisert som kostymedesigner tidligere, forteller Brinch.

KOSTYME-SJEF: Maria Brinch jobbet med «Makta» i halvannet år. En tid som besto av sprøe øyeblikk og stor glede. Foto: Privat

Til tross for dette, gjorde de et bevisst valg om å gi mange av karakterene samme antrekk.

Journalistene i serien har nemlig lik «uniform» – bestående av rutete skjorte, dongeribukser og skinnjakke.

UNIFORM: Alle journalister skal være likt kledd i serien. Foto: Skjermbilde fra NRKTV

– Alle menn i dress har den samme dressen på seg gjennom de 12 episodene, med en tidsperiode på over sju år.



Tanken bak valget er å symbolisere at makt er noe man kler på seg. Ved å ta på seg det samme hver morgen, tar man også det samme ansvaret hver dag.

– Det er kun bytte av intime plagg som skjorte og slips etter humør og stemning, legger Brinch til.



Dette er et grep som flere kjente maktsterke personer har benyttet seg av, blant andre Apple- gründer Steve Jobs og tidligere president Barack Obama.

GÅR I SURR: Seriens Reiulf Steen befinner seg ofte i ørska - og ofte i samme skjorte. Foto: Motlys /Novemberfilm

Hvem som er fersk i maktspillet gjenspeiles også i antrekkene. Nye og yngre politikere er ikledd jeans og mokasiner.

Faktisk er den eneste som skiller seg ut Gro Harlem Brundtland-karakteren, spilt av Kathrine Thorborg Johansen (34).

– Det er bare Gro som skifter! Avslører kostymesjefen, og utdyper:

– Hun er forandringens vind, hun ønsker å være en del av sin samtid politisk – engasjert i miljøvern, naturvern og abortkamp. Hun skifter masse og er en organisk karakter.

Også Thorborgs Johansens motspiller, Jan Gunnar Røise (48), som spiller Reiulf Steen, røper Brinch en morsom detalj om.

– Jan Gunnar bruker dressen til sin egen far!

BASERT PÅ SANNHET, LØGN OG DÅRLIG HUKOMMELSE: Det er seriens motto. Her er fiksjons-Gro og Reiulf, side om side med politikerne på AUFS landsmøte i 1977. Foto: Motlys /Novemberfilm / Oddvar Walle Jensen /NTB

Helt spesielt

I podkasten «OM STIL med Ida Ertisland», utdyper Brinch om hvordan det var å jobbe med Thorborg Johansen.

– Det var noe helt spesielt i rommet når Kathrine kom inn på kostymeprøver.

Hun forteller at skuespilleren hadde gjort en fantastisk historisk research rundt stemmen og kroppsspråket til Gro, og stilte med mange nyttige referanser.

– Som at et smykke måtte være stramt, fordi Gro fikk sinneutslett på halsen da hun var emosjonell.



MENN, MENN, MENN: Alle kledd i dress - den samme gjennom hele sesongen. Foto: Erika Hebbert /NRK /Motlys

Brinch sier at realisme ikke var noe fokus da de skulle kle opp folk til «Makta», men forklarer at de valgte å åpne opp for det med Brundtland-karakteren.

– Med Gro ble det et fint lun lomme av å faktisk dykke inn i hvem hun var og hva folk gikk med på den tiden, sier Brinch og drar frem praktiske sko og vest som eksempler.