De skal forbløffe moteverdenen

Morten Ramm (45), Bård Ylvisåker (42) og Gaute Berg Næss (27) introduserer i dag sitt eget golf-klesmerke «Fasán». Til felles har de tre komikerne at de føler golfsporten trenger litt nye klær, hvor funksjonalitet møter stil - med et snev av norsk særpreg.

Ramm kjenner til tekstilbransjen og har mange kontakter der, og de to andre er golfentusiaster, så det er bra match.

Trekløveret synes det har skjedd mye fascinerende på golffronten og sikter til Viktor Hovlands suksess, men med golfmoten har det vært stille. Derfor vil de nå lage funksjonelle klær som er fine både på og av banen.

BÆREKRAFTIK TEKSTILVALG: De tre forretningspartnerne diskuterer lommer, knapper og bærekraftig tekstilvalg. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Vi synes at golf har et litt snobbete rykte, men er i ferd med å bli en folkesport. Så jeg har ofte tenkt at jeg skulle ønske jeg kunne gå med noe som er litt mer casual på banen, uten at jeg bryter med noen retningslinjer. Så vi begynte å spinne på det, og målet var å lage klær til oss selv som vi kunne spille golf med og som var behagelige, slik at vi kunne gå med de utenfor golfbanen også, forteller Bård Ylvisåker.

Moteikonet

Gaute Berg Næss er moteikonet blant de tre, og den beste golfspilleren. Han er også kjent som «Gucci Gaute» i sosiale medier.

I tillegg er Næss en bruktklærentusiast og er den stolte eier av slangeskinnssko, til tross for at han liker det enkelt og stilig.

– Jeg er glad i klær og det er helt konge og få være med å designe. Jeg er opptatt av estetikk, og dette er en drøm jeg ikke visste at jeg hadde. Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe med klær, men da har jeg tenkt at jeg måtte begynne på skole og få kred. Men med disse to gutta har det latt seg gjøre, sier en entusiastisk Næss til TV 2.

MOTEIKONET: Gaute Berg Næss er moteikonet blant de tre gründerne, og synes det er stas å få jobbe med klær ved siden av «Gaute Show» på NRK.. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Kjenner tekstilindustrien

Det å lansere sitt eget klesmerke har blitt populært, og idrettsfolk, influencere og nå komikere havner en etter en i tekstilbransjen. Morten Ramm har ikke spilt like mye golf, men hadde gjennom sitt eierskap og engasjement i Eco Concepts kontakter i tekstilindustrien. Og sånn begynte ballen å rulle.

HEKTISK HVERDAG: Bård Ylvisåkers telefon står ikke stille nå som det skal lanseres golfklær. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Det å ha en grunninteresse i bunn er viktig, enten du er gjøgler, idrettsstjerne eller har drevet med noe annet hvor du har gjort deg profilert. Jeg har vært med i tekstilbransjen og lagd andre ting, og prosjektene er ikke så ulike som å jobbe med et TV-program. Det er en kreativ bransje, sier Ramm.

Hektisk hverdag

De tre gutta har en hektisk hverdag om dagen, og håper nå gjennom prosjektet at de blåser nytt liv i garderoben til både golfere og ikke-golfere.

GODT SAMARBEID: De tre gutta har mye moro på jobb om dagen og er svært lidenskapelig opptatte av golf og klær. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Da TV 2 treffer de tre på Sørenga i Oslo, hvor hele kolleksjonen er utstilt, er det en entusiastisk gjeng som vil vise frem klærne sine.

– Vi har brukt vinteren på å diskutere lommer, knapper, mer bærekraftige tekstilvalg, kragetykkelse og hvordan vi koordinerer togtransport når det er kinesisk nyttår. Det er veldig langt fra hva vi vanligvis surrer med, men veldig moro. Hvis dette prosjektet går i null, så er vi superhappy, avslutter Ylvisåker.