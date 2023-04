– De lurte på om jeg gikk på rundgang

«Kompani Lauritzen»-befal May Tømmervold (42) har jobbet i mannsdominerte yrker hele livet. Kollegene behandler henne godt, men for utenforstående kan ikke det samme bli sagt.

STERK DAME: May Tømmervold har opplevd mye, og er sterk både psykisk og fysisk. Foto: Erik Monrad-Hansen/TV 2

«Kompani Lauritzen»-sersjant May Tømmervold (42) har omtrent hele sin yrkesaktive karriere jobbet i såkalte mannsdominerte yrker.

Selv om hun stort sett opplever tiden i Forsvaret og i brannvesenet som veldig fin, er det er likevel noen situasjoner som har gjort inntrykk på henne i løpet av karrieren.

LANG ERFARING: May Tømmervold har rundt 15 år bak seg i Forsvaret. Foto: Foto: Matti Bernitz / TV 2

Særlig har utenlands­oppholdene­ bydd på utfordringer, hvor det har oppstått kjipe situasjoner på grunn av kjønnet hennes.

– Vanskelig å bli tatt på alvor

Tømmervold har vært stasjonert på flere utenlandsopphold. Ett av dem foregikk i Kosovo.

– Vi skulle samarbeid med Fremmedlegionen i Kosovo. Da var troppsjefen min på ferien, så da var jeg sjef. Det å få dem til å skjønne at de skulle forholde seg til et kvinnelig befal, det var ikke bare lett.

– Fremmedlegionen går for å være de «tøffeste av de tøffeste». At de skulle få ordre fra en kvinne, var noe nytt for dem. Det var vanskelig å bli tatt på alvor i starten, men det gikk seg til, det også.

Måtte bli fraktet ut av byen

Da hun var stasjonert i Afghanistan, fikk hun virkelig kjenne på fordommer mot kvinner i militæruniform.

– Hele landsbyen stoppet opp da vi kom inn med patrulje. Jeg hoppet ut av bilen, og alle sammen stod bare og glante. «Det er ei dame i uniform, hva er det som skjer?».

Stirringen førte til at bilen til Tømmervold måtte kjøre ut av landsbyen, slik at de heller holdt vakt i utkanten av området. Dette for å dempe den noe kaotiske stemningen som oppstod.

Situasjonen hun snakker om ble verken første eller siste gang bilen hennes måtte forflytte seg ut av byen.

BLIR SINT: Når Tømmervold opplever at folk kommer med kvinnefiendtlige bemerkninger, blir hun sint. Foto: Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Jeg ble så sint, fordi folk stod bare og glante på meg. Det ble bare kaos, egentlig. De skjønte ikke at jeg var der for å gjøre en jobb. De lurte på hvem sin trofékone jeg var. Om jeg gikk på rundgang, eller om de kunne kjøpe meg for noen kameler. At jeg skulle være en fungerende soldat eller befal var jo helt utenkelig.

Selv om hun stod i så ubehagelige situasjoner at hun måtte forlate området, opplevde hun også fine øyeblikk.

– Det var mange lokale damer som lyste opp. Jeg ble til og med invitert inn i et bryllup, på damenes adskilte fest. De var veldig nysgjerrige på hvem jeg var.

Positive reaksjoner

42-åringen ser tilbake på tiden i Forsvaret som en lærerik og fin opplevelse. Med unntak av de nevnte eksemplene, har hun blitt behandlet med respekt.

De norske kollegene hennes har skånet henne for fordommer, mobbing og seksuell trakassering.

– Om det har vært fordi jeg er god i det jeg gjør, eller personligheten min, vet jeg ikke. Kanskje jeg bare har vært omringet av fantastiske folk. Det er sikkert en god kombinasjon.

Da hun forlot militæret og trådde inn i brannuniformen, følte hun seg også godt ivaretatt.

– Jeg får veldig positive tilbakemeldinger, også når vi er ute på oppdrag. Folk forventer at det er mannfolk som tramper inn. Det er jo vanskelig å se når du kommer med alt utstyret.

DAME I UNIFORM: May Tømmervold har vært vant til uniformer hele sitt yrkesaktive liv. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Folk blir veldig overrasket og glade. Jeg synes det bare er positivt å være dame i dette yrket. Jeg har heldigvis ikke opplevd noen fordommer eller andre ting. Det er småtterier i så fall.

Som første kvinne på brannstasjonen i Sandefjord, og senere Tønsberg hvor hun nå jobber, merket hun at det var en spent gjeng som ventet på henne.

– Folk var litt spente på hvordan dette skulle gå. Jeg vet ikke helt hva de forestilte seg – om jeg skulle komme med strikkebaggen og rosa duk, sitte og male neglene, og at de måtte ta masse hensyn, forteller hun lattermildt.

– Jeg er en helt vanlig person. Vi har mange av de samme interessene, jeg liker å holde meg i fysisk aktivitet, synes det er gøy med store biler og å gjøre de tingene de synes er artig. Ja, jeg er dame. Jeg har nok litt annet syn på ting, men det er slik det skal være, sier hun, og understreker at den spente stemningen fort gikk over.

– Mitt største aber

Tømmervolds militære bakgrunn er ikke like vanlig blant brannkonstabler. 42-åringen forteller at brannkonstabler ofte har håndverkerbakgrunn. At hun ikke har det, har hun fått høre flere ganger.

– Det er kanskje mitt største aber. Jeg har bare forsvarsbakgrunnen min. Jeg skulle gjerne valgt om igjen og tatt et fagbrev på videregående skole, men jeg er ganske praktisk anlagt, sånn sett, forteller hun.

Selv om hun ikke er håndverker, har hun kontroll på verktøy. Hun begrunner dette med at hun er oppvokst i det hun beskriver som et oppussingsprosjekt.

– Og er det ting jeg ikke har gjort før, tenker jeg: «Det finner jeg ut av og får det til».

TØFFING: May Tømmervold setter pris på at jobben i brannvesenet er fysisk krevende, og takker ikke nei til en utfordring. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Ønsker bredere rekruttering

Ute på oppdrag har 42-åringen ofte opplevd at folk henvender seg til mennene, selv om det er Tømmervold de skal snakke med.

– Det er små ubevisste ting. Det er derfor jeg tror det er viktig at vi må få damer inn i brannvesenet og Forsvaret – og hvor som helst, egentlig. Man må normalisere det, for vi har like mye rett til å være der som alle andre.

– Hvis vi skal ha mangfoldet det prates så varmt om, må vi ha både kvinner og menn, forskjellige bakgrunner, religioner, syn og visjoner. Mangfold er så mye, poengterer hun.

Hun peker blant annet på hvor man er oppvokst, hvilken skole man har gått på, etnisitet, religion og seksuell legning.

– Vi må hvert fall kunne starte med det enkle – mann og dame. Vi må få mer mangfold der, også bygge på det.

– Dustete kommentarer

Selv får Tømmervold stadig spørsmål fra kvinner – og menn – som ønsker å bli brannkonstabel. På Instagram-profilen sin, hvor hun har nærmere 90.000 følgere, deler hun bilder og videoer fra hvordan en «vanlig dag på jobben» ser ut.

Selv opplevde hun at det var vanskelig å finne svar på hvordan hun kunne bli brannkonstabel.

– Jeg synes det er veldig ålreit å hjelpe og guide dem gjennom den jungelen jeg selv satt og funderte i. Det er givende, sier hun, men legger ikke skjul på at det tidvis kan tikke inn «dustete kommentarer»:

– Det er selvfølgelig et par idioter innimellom som kommer med noen «slengere», som at kvinnfolk ikke har noe i brannvesenet å gjøre. Det er noen dustete kommentarer innimellom, men stort sett er det veldig positivt, sier May Tømmervold.

«Kompani Lauritzen» sendes på TV 2 Direkte onsdager og lørdager, og er tilgjengelig på TV 2 Play.