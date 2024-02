De er blant favorittene: – Men vi må huske forventningsfella

– Det er veldig rått å få den tilbakemeldingen.

Det sier gitarist i Gåte, Magnus Børmark, til TV 2.

Mange har pekt på Gåte som en av de største favorittene til å vinne finalen i Melodi Grand Prix lørdag kveld. Men bandet vil på ingen måte ta seieren på forskudd.

– Vi må huske forventningsfella – at alle forventer at vi vinner så da stemmer de ikke. Så alle må stemme. Det er viktig, sier Børmark.



Måtte lage ny tekst

Kort tid før finalen måtte bandet lage ny tekst. Årsaken var at sangen inneholder tekstlinjer som er hentet fra en tusen år gammel middelalderballade. I Melodi Grand Prix må alle sanger som deltar være originalskrevet.

– Vi ser på dette som potensielt problematisk i forhold til regelverket, og MGP har selv bedt Gåte skrive en ny tekst. Dette er EBU informert om, sa musikkansvarlig Stig Karlsen til NRK.



Han understrekte at det ikke dreier seg om plagiat.

Under finalen lørdag skal Gåte dermed fremføre bidraget sitt med ny tekst.

– Det er ingen hemmelighet at man i musikk låner og blir inspirert av hverandre. Vi har blitt inspirert av noe som finnes og tatt det videre. Men vi har ikke tatt noen ting som er kjent for folk flest. Det hadde vært noe annet hvis vi hadde tatt noe fra «Dovregubbens hall» eller noe som alle kjenner, sier vokalist Gunnhild Sundli.

– Viktig med mørk musikk

– Dette blir som en vanlig konsert i Tyskland for oss. Gothminister hører hjemme på stadion og store ting, så nå føler vi at showet virkelig kommer til sin rett, sier Bjørn Alexander Brem, mannen bak Gothminister, til TV 2 med glimt i øyet.

Han er en av få artister som har sagt tydelig fra at Israel ikke burde delta i årets Eurovision Song Contest.

Det har ved flere anledninger vært demonstrasjoner mot Israel sin deltagelse. Lørdag hadde flere møtt opp utenfor Trondheim Spektrum.

GOTHMINISTER: – Gothminister hører hjemme på stadion og store ting, så nå føler vi at showet virkelig kommer til sin rett, sier han til TV 2 med glimt i øyet. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Hva tenker du om de som demonstrerer?

– Jeg tror det er veldig viktig å ha en stemme. Jeg har også uttalt at jeg ikke synes det er riktig at Israel er med på grunn av de forferdelige tingene som skjer. Og jeg mener man må si klart og tydelig fra at det har ikke noen plass i en kjærlighetsfest som det Eurovision er, sier Brem.

– Hvis du vinner, takker du ja da, hvis Israel er med?

– Jeg er med fordi jeg har en stemme og et tydelig standpunkt, og jeg tror min stemme blir hørt mye mer hvis jeg er med enn hvis jeg hadde trukket meg. Men det er opp til den som vinner å ta et standpunkt ut fra situasjonen som foreligger da. Jeg er helt klart mot at Israel er med, men jeg vil bruke min stemme, sier Brem.

– Store forventninger

– Vi har store forventninger. Vi er spente, og gleder oss, sier Dag Erik Oksvold, som deltar sammen med Anne Fagermo.

Sangen deres, «Judge Tenderly of Me», har et av årets roligere bidrag. Det tror de kan være en fordel.

– Vi har snakket om at det kan være en fin ting at den skiller seg litt ut. Det er ganske mange up tempo-låter i år. Vår låt er jo rolig, så vi håper det skal føre til at folk kan senke skuldrene litt og bli med i fortellingen vi har lyst å dele, sier Fagermo.

De støtter demonstrasjonene utenfor Trondheim Spektrum lørdag.

– Det er forståelig. Jeg synes det er bra de markerer, for det er ikke greit det som skjer. Og det gjør at dette blir litt problematisk, for den som vinner må jo ta et standpunkt om hva den ønsker å gjøre, sier Oksvold.

Hva gjør dere hvis dere vinner?

– Vi må sette oss ned og finne ut hva vi skal gjøre. Og så må vi se an hvordan ting utvikler seg, sier Oksvold.