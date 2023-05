David Eriksen svarer på playback-spørsmål fra «Hemmelige duetter»

I den tredje runden av TV 2-programmet «Hemmelige duetter» var Tone Damli (34) én av kjendisartistene som skulle synge en duett med en hemmelig partner.

Til Damlis store forbauselse, var det plutselig manageren hennes David Eriksen (55) som dukket opp bak veggen.

I dagens episode av «Alle elsker David», får seerne være med på forberedelsene til Eriksen, før han entret scenen med Damli.

I episoden får man se Eriksen gjøre diverse forberedelser før innspillingen av programmet, men også hvor nervøs han var:

– Å bli med på «Hemmelige duetter» var i utgangspunktet helt utenkelig. Men så tenkte jeg at, nå er tiden kommet for å utfordre meg selv, sier Eriksen i «Alle elsker David»-episoden.

Se Damli og Eriksens duett i videoen øverst i saken.



HEMMELIG DUETTPARTNER: Tone Damli ble svært overrasket da det var manager og kompis David Eriksen som poppet opp bak veggen i «Hemmelige duetter». Foto: TV 2

Men etter episoden av «Hemmelige duetter» kom på skjermen tidligere i vår, ble det stilt spørsmål om Eriksen hadde litt ekstra drahjelp under duetten, ved form av såkalt «playback».

Når artisten og manageren møter hverandre ansikt til ansikt på scenen, gir de hverandre en klem. Under omfavnelsen og i all iveren stanser de å synge, og det kan høres ut som playback i bakgrunnen.

I «Alle elsker David»-episoden får man se en nervøs Eriksen som møter opp på lydprøve, blir introdusert til kveldens dansere, og får diverse instrukser til hvordan kveldens duett skal foregå.

– Dette er absolutt ingen god idé. Altså, hvor ofte jeg følte jeg måtte på do. Nervene bare ... Jeg husker ikke sist jeg har gruet meg til noe så mye som det.

ANGRET: Før opptredenen på «Hemmelige duetter», ga Eriksen uttrykk for at han angret – nok så mye. Foto: «Alle elsker David»/TV 2

Da TV2.no møtte Eriksen på pressetreffet til den fjerde sesongen av «Alle elsker David», pratet han om hvordan opptredenen hadde vært:

– Det tok meg faktisk flere dager før jeg klarte å se den episoden. Tro det eller ei – jeg er ikke så glad i å se meg selv på TV! Å se meg selv synge, nei, det ville jeg absolutt ikke. Jeg vet hvilket fjes jeg har når jeg er stresset, sier Eriksen og småler.

55-åringen sier at han til slutt så episoden, og ble positivt overrasket over at det så såpass bra ut.

Kjendismanageren forteller at det var én spesiell ting han lovet seg selv etter bruddet med Hedvig Glestad (31), og det var å utfordre seg selv, slik han gjorde i «Hemmelige duetter».

– Det å tørre å gå ut av komfortsonen, det er viktig, konstaterer han.

Damlis reaksjon var også noe kjendismanageren satt stor pris på. I episoden kan man se at artisten tar til tårene da de går av scenen, og forteller til Eriksen at hun vet hvor mye han ofret for å være en del av opptredenen med henne.

KLARTE IKKE SE: Til TV2.no fortalte Eriksen det tok han flere dager før han klarte å se sin egen opptreden med Damli. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Tone er en av mine beste venner. Så det å gjøre det for henne, og se den reaksjonen, var verdt alt av nerver og do-turer for å si det sånn, sier Eriksen og ler.

TV2.no forhører seg deretter med 55-åringen om han hadde fått med seg ryktene om «playback».

Eriksen forklarer at det var avtalt med produksjonsselskapet at om han skulle være med, så skulle det «fikses litt på», men ikke noe mer enn hva de gjør i andre musikkprogram.

Eriksen avviser derimot bruken av playback:

– Men så var det noen deler av låta, hvor vi står og smiler, så hører man fortsatt en jentevokal i bakgrunnen – det var koristene, og bandet som fortsatte å spille. Så det var ikke playback, sier Eriksen, før han lattermildt legger til:

– Hadde det vært playback, så hadde jeg ikke gruet meg så mye!

INGEN PLAYBACK: Eriksen konstanterer at de ikke var noe playback involvert under duetten hans med Tone Damli. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Sesong 4 av «Alle elsker David» kan du se på TV 2 Play.