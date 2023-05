David Eriksen om managerrollen: – Noen ganger er det bedre å holde kjeft

Siden 2005 har David Eriksen (55) jobbet som manageren til flere store, norske profiler.

I Eriksens TV-serie «Alle elsker David», får seerne et nokså godt innblikk i hvordan 55-åringens management jobber og sosialiserer med de signerte profilene.

For Eriksen er det nemlig minst like viktig å være en venn, som det er å være en manager:

– Jeg tror det å være en «venn» i jobbsammenheng er enda viktigere enn å bare holde å business-delen, sier han til TV 2.



Da TV 2 møtte Eriksen på hans nye vinbar, forklarer han at å være mer venn enn manager, er viktig når det stormer rundt profilene.

– Du blir følelsesmessig engasjert

Eriksens management er på mange måter en familiær affære. 55-åringen legger ikke skjul på at både de ansatte og profilene er som «en stor familie».

Ikke bare jobber datteren Andrea Zeline Eriksen (27) i selskapet hans. Eksen Hedvig Glestad (31) er også en av profilene. Det er derfor ikke overraskende at resten av profilene i stallen til Eriksens Eccentric People, også er en del av «familien».

Ifølge Eriksen er dette et bevisst valg:

– Jeg tror alle profiler, uansett hvilken bransje de er i, opplever store oppturer – men også nedturer. Og det er under nedturene du skaper tilliten, og den «venn»-delen blir viktig. For oppturer kan alle være med på.

Manageren mener dette viser både trygghet og dedikasjon, både i en vanlig hverdag, og når ting stormer som mest.

Da TV 2 spør om han blir følelsesmessig investert i profilene, er svaret klart og enkelt:

VISER TILLIT: Det å være der for profilene når det stormer som mest, er viktig for Eriksen, og skaper tillit mellom profil og manager. Foto: Odd Arne Hartvig/TV 2

– Om jeg gjør. Det er klart det. Du blir følelsesmessig engasjert. Om det kommer noen kommentarer jeg vet vil treffe beinhardt, eller meninger som blir ytret i hytt og pine om dem, så kjenner jeg også på det.



Det er heller ikke lenge siden Eriksen fikk testet akkurat dette, da hans egen profil Iselin Guttormsen (36) havnet i en ordkrig i sosiale medier med TV-profil og programleder Mads Hansen (39).

– Jeg er stolt av Iselin



Tidligere i år kom Venstre med ett forslag om å forby influensere å bruke egne barn til å tjene penger på sosiale medier. Dette reagerte en rekke influensere sterkt på.

Hansen var en av dem som engasjerte seg i debatten, og dro frem et innlegg som Guttormsen hadde delt av sine barn, som eksempel.

Dette resulterte i en langvarig ordkrig mellom Guttormsen og Hansen, med flere innlegg i sosiale medier, over lang tid.

– Når det kommer til meninger, så skal ikke vi velge en side. Vi skal ikke ut og rope høyt. Selv om jeg skulle vært enig med Iselin i denne situasjonen, så tar jeg det med henne privat, sier han og legger raskt til:

– Det som blir vanskelig, er jo når du ser noen du er glad i ha det vondt. Men jeg syns Iselin klarte seg veldig fint, og jeg er veldig stolt av henne. Hun skal mene akkurat det hun mener.



Eriksen legger til at det er viktig for ham å ha respekt for alle meninger og synsvinkler, også i denne saken som oppsto mellom Guttormsen og Hansen.

55-åringen mener at det er i slike situasjoner det er viktig å være mer enn en manager, men også en venn:

ALLTID BEREDT: Eriksen er alltid klart å ta en samtale med sine profiler, uansett om det skulle vært privat eller business

– Av og til så kan kommentarer rettet mot en profil være begrunnet. Da må vi passe på at ikke det skjer igjen. Og der tror jeg det hjelper å ha et vennskap, at det er noe mer enn bare en businessrelasjon. For alt skjer i livet. Det kan være brudd og negative omtaler. Jeg sier ikke at det er en filosofi som funker for alle, men for meg har det vært viktig å være en venn.

Har anbefalt munnkurv



Selv om Eriksen har som vane å være nøytral utad, betyr ikke det at han ikke kan bite fra seg når det virkelig gjelder:

– Jeg har vært på forsiden av VG fordi noen skal saksøkes. Så er det noe som er helt galt, så er vi der. Men når det kommer til meninger, så skal ikke vi velge en side.

55-åringen innrømmer også å ha anbefalt munnkurv på profiler:

MUNNKURV: Eriksen innrømmer å ha anbefalt munnkurv til visse profiler. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

– Munnkurv har jeg absolutt anbefalt, mange ganger. Man må velge sine kamper, for det er ikke alle som er verdt å ta. Om det ikke er noe du brenner for, så kan det være lurt å holde kjeft.

Taktikken er derimot litt annen om saker blir omtalt i media, som for eksempel med Guttormsen og Hansen.

– Om det skulle være saker som journalister begynner og skrive om, og det blir en sak, da er det dumt å ikke si noe. Da bør man uttale seg, og for eksempel be om unnskyldning om har du gjort en tabbe. Da legger du den død.