David Eriksen og Louise Angelica Riise tar nytt steg i forholdet

I sommer bekreftet TV-profil og kjendismanageren David Eriksen (56) og influenser Louise Angelica Riise (33) at de hadde blitt kjærester.



I den femte sesongen av Eriksen sin serie «Alle elsker David», som har premiere på nyåret, vil seerne bli bedre kjent med hans nye kjæreste.

Nå avslører han også at de skal ta forholdet ett steg videre.

– Vi skal feire jul sammen, forteller han til TV 2.

Ikke planlagt

I hele fire sesonger har Eriksen vist frem privatlivet sitt til det norske folk. Nå står sesong nummer fem for tur.

Seerne fikk blant annet se bruddet hans med Hedvig Glestad (31), som tidligere i år bekreftet at hun var ferdig i «Alle elsker David» og var i ett nytt forhold.

På pressetreffet til den nye sesongen, som har premiere første nyttårsdag, forteller Eriksen til TV 2 at han aldri hadde trodd han skulle ende opp i et forhold så kort tid etter bruddet.

– Jeg gikk inn i 2023 med ett klart mål, og det var jeg skulle være singel. Jeg hadde masse planer. Så gikk det ikke helt sånn, sier han og smiler.

HALLOWEEN: Paret kom sammen på rød løper på Alexandra Joner sin Halloween-fest. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Da paret møttes på et event tidligere i år, hadde Eriksen og Riise hilst på hverandre, slik de hadde gjort flere ganger før. I forbifarten endte 54-åringen opp med å nevne at det ville være hyggelig å møtes for «et glass vin eller en kopp kaffe».

At den tilfeldige forespørselen skulle ende opp i et forhold, var ikke intensjonen.

– Jeg så ikke for meg at jeg skulle ende opp i et forhold. Det var i hvert fall ikke planlagt.

– Og det som er det beste med Louise, som gjør at jeg vil være sammen med henne, er at hun er ekstremt omsorgsfull. Hun har en ro som smitter over på meg. Jeg stresser mye, og så møter jeg henne som bare får meg til å slappe av. Og det var den magnetismen som gjorde at jeg ville møtes igjen. Den roen i kroppen jeg kjente på, på det første møtet.

IKKE INTENSJONEN: Eriksen hadde ikke noe intensjon om date-forespørselen skulle ende i ett seriøst forhold. Foto: Tore Martin Solheim / TV 2

Planer om samboerskap

Da TV 2 spør hvem som er mest romantisk av dem, forteller han at det er Riise.

– Hun har faktisk kjøpt blomster til meg flere ganger enn hva jeg har gjort til henne. Det burde jeg kanskje ikke si, for det er litt flaut!

Men de skal nå også ta forholdet ett steg videre. De skal nemlig feire jul sammen.

– Vi skal feire hjemme hos meg. Det blir Louise, sønnen og foreldrene hennes. Så jeg er i et seriøst forhold, ja, sier han og smiler.

Dette er heller ikke det eneste steget de har planer om å ta i forholdet i nærmeste fremtid.

– Vi bor fortsatt hver for oss, da hun har sitt sted hvor sønnen har barnehage. Men planen er at vi skal samboere.

Sesong 5 av «Alle elsker David» kommer på TV 2 Play 01. januar 2024.