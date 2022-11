David Eriksen og Hedvig Sophie Glestad om bruddet: – Fikk produsenten til å gråte

Mandag vender kjendismanager David Eriksen (55) tilbake på skjermen i sesong 3 av den populære serien «Alle elsker David».

I seriens to tidligere sesonger har seerne fått komme tett inn på Eriksens personlige liv, og blant annet fulgt kjæresteforholdet mellom ham og Hedvig Sophie Glestad (30).

Det er ingen tvil om at denne sesongen tok en uforventet vending. I april avslørte nemlig Eriksen og Glestad at de var gått fra hverandre.

Fikk produsenten til å gråte

God kveld Norge møtte eksparet i forbindelse med sesongpremieren. Da fortalte Gledstad og Eriksen at den første samtalen med produksjonen etter bruddet, vakte sterke følelser hos produsentene, Tommy Maczim og Anja Måkestad, som har fulgt paret over lang tid.

– Det kom som et sjokk for dem. Anja begynte vel å gråte, sier Glestad til God Kveld Norge.

– Hun har sett alt fra opptakene og har en kunnskap om oss som er ganske ekstrem, så jeg tror hun ble veldig overraska, legger Eriksen til.

BRUDD: David Eriksen og Hedvig Sophie Glestad under pressetreff for Alle elsker David. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ifølge Eriksen kom bruddet under en hektisk opptaksperiode. Bare etter tre uker inn i innspillingen, ble det tidligere paret enige om å stå frem om bruddet til produksjonsselskapet, Salto.

– Det var mange hensyn å ta i en periode der vi egentlig kun skulle ta hensyn til hverandre, sier Eriksen.

– Hadde bare hverandre

I etterkant av bruddet har Eriksen og Glestad fortsatt sitt profesjonelle samarbeid. Glestad er underlagt Eriksens management, Eccentric People og duoen avslører at hun kommer tilbake i den fjerde sesongen av «Alle elsker David», som allerede er i produksjon.

Likevel var det ingen selvfølge for Glestad og Eriksen å fortsette samarbeidet. Glestad forteller at hun i et øyeblikk holdt på å droppe ut av serien.

– Jeg holdt på å ikke bli med i sesong fire. Det blir ikke like naturlig at vi fire gjør ting som å dra på turer eller ha middager sammen. Da blir jeg på en måte en helt vanlig profil og ting blir litt rart, forklarer Glestad.

Videre forklarer Eriksen at de stod overfor en svært tøff periode, da det var tid for å promotere den nye sesongen.

Eksparet hadde nemlig valgt å holde bruddet hemmelig for offentligheten, noe som gjorde at de kun hadde hverandre og sine nærmeste som støttespillere.

– Vi hadde bare hverandre og noen nære venner, og det gjorde kanskje at den langvarige kjærlighetssorgen ble litt komprimert, sier Eriksen og legger til:

–Jeg tror den perioden vi hadde for oss selv har gitt et resultat som gjør at vi kan sitte her og være venner, sier Eriksen.

– Utenfor komfortsonen

Eriksen er åpen om at det å ha et såpass offentlig brudd, er noe han synes har vært vanskelig. Derfor har han valgt å avstå fra å se den siste delen av sesongen.

– Det er så langt utenfor min komfortsone, men jeg står inne for det og lar det ligge. Folk får trekke sine egne konklusjoner, forklarer kjendismanageren.

I motsetning til Eriksen har Glestad valgt å se episodene, selv om det var sårt.

– Jeg satt og gråt litt i setet. Det er veldig vondt og rart å se, men det er ærlig i hvert fall, sier Glestad.