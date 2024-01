David Eriksen hardt ut mot pressen: – Langt over streken

OVER STREKEN: David Eriksen mener spesielt én hendelse gikk over streken da pressen var ute etter en bekreftelse på forholdet hans til Riise. Foto: Tore Martin Solheim / TV 2

Som manager for noen av Norges største influensere og artister, har David Eriksen (56) høstet god erfaring med pressen. Men allerede i den første episoden av den nye «Alle elsker David»-sesongen, får man se Eriksen gå hardt ut mot media.

«Hvorfor skal folk blande seg, eller skrive om mitt datingliv? Jeg blir sliten av at media hører rykter og vil skrive en sak. Hvorfor skal jeg gi dem den saken der?» sier han innledningsvis i den første episoden.

Eriksen referer her til hans nye forhold med Louise Angelica Riise (33), som ble offentliggjort gjennom deres sosiale medier i juli.

Til TV 2 sier kjendismanageren at han og kjæresten følte seg «presset» til å gå offentlig, etter en ubehagelig paparazzi-hendelse.

– Vi hadde aldri gjort det så tidlig om ikke det hadde vært for konstant mas fra pressen, sier han til TV 2.

KJÆRESTER: Louise Angelica Eriksen og David Eriksen sammen på rød løper under Elle-gallen. Foto: Mattis Sandblad / VG

– En ekstrem påkjenning

I juli annonserte Louise Angelica Riise og David Eriksen at de var et par. Nyheten kom etter flere uker med spekulasjoner. Eriksen la ut et bilde av han og Riise, hvor han gratulerte henne med dagen. Riise la så igjen en kommentar hvor hun skrev «Tusen takk, kjæresten min», etterfulgt av en hjerte-emoji.

Da hadde det allerede gått flere rykter over lang tid om at Eriksen og Riise hadde funnet tonen. 56-åringen reagerer sterkt på mengden medieforespørsler som kom i denne perioden.

– Jeg syns det var skremmende hvor interessant det skulle være, sier Eriksen.

Han presiserer at han forstår den interessen ettersom både han selv og Riise er personer som søker offentligheten. Han tror ikke det ville vært det samme om Riise var en privatperson. Samtidig mener han det gikk for langt.

UVANT: Eriksen er ikke vant til at pressen har så stor interesse for privatlivet hans, ettersom han som regel har sittet på andre siden av bordet som manager. Foto: Tore Martin Solheim / TV 2

– Selv om jeg forstår medias interesse, så betyr ikke det at jeg syns det er greit. For meg så var det en ekstrem påkjenning, for jeg er ikke vant til oppleve dette selv. Jeg er vant til å håndtere det for profilene mine som opplever det, hvor jeg er deres rådgiver. Men så havnet jeg midt oppi det selv …

– Jeg syns det var en del ubehagelig opplevelser rundt det. Men det verste var det maset. Kan ikke jeg bare finne ut om dette er en person jeg vil gå på date med mer enn tre ganger? Og eie det selv? Det følte jeg ikke at jeg fikk lov til.

– Invadering av privatlivet

For Eriksen var det spesielt én hendelse som stikker seg ut, og som han mener var «langt over streken».

– Når du er på en liten og rolig ferie, og det plutselig dukker opp paparazzi-fotograf … Noe som jeg ikke i min villeste fantasi trodde jeg skulle få oppleve noen gang i mitt liv, sier han og fortsetter:

– Det føler jeg at blir invadering av privatlivet. Det mener jeg går over streken, for min del.

Eriksen refererer her til Se og Hør sine bilder og videoer av paret som ble publisert i sommer, da de var på ferie med familie og venner i Marbella i Spania. Paparazzi-bildene resulterte i at paret følte seg «presset» til å gå offentlig med forholdet, før de selv ønsket.



– Vi hadde ikke lagt ut det bildet hadde det ikke vært for det som skjedde der. Så da begynte vi å prate om «kanskje vi skal gjøre noe snart?», siden det var så mye snakk om det. Men vi ble tatt på senga der.

– Føler du at det ble «tatt» fra dere?

– 100 prosent. Og det føltes helt grusomt der og da.

Les hva Se og Hør svarer på kritikken under videovinduet.

Se og Hør svarer på kritikken

Redaktør i Se og Hør, Niklas Kokkinn-Thoresen, sier til TV 2 at de ikke er enig i at bildene og videoene Eriksen refererer til er en «invadering av privatlivet».

– Vi kjenner oss ikke igjen i denne uttalelsen. David og Louise Angelica delte flittig bilder fra den samme turen på sine Instagram-kontoer, der de har henholdsvis 47.900 og 98.200 følgere. Våre bilder er fra en stor strandklubb der det var massevis av nordmenn til stede, så noen stor hemmelighet var nok ikke dette.



Grunnlaget for at Se og Hør valgte å kjøpe paparazzibildene, er at de mener det er av offentlig interesse.

– Vi har på vanlig måte kjøpt bilder fra et internasjonalt billedbyrå av dette flotte og høyprofilerte paret. Straks ruller fjerde sesong av «Alle elsker David» i gang på TV 2, og interessen blant våre lesere er høy. I forrige sesong gjorde David Eriksen det slutt med sin daværende kjæreste i programmet, så da var det ekstra hyggelig for oss å presentere bildene fra Marbella for våre lesere, sier Kokkinn-Thorsen.

Eriksen sier at han forstår han selv har valgt å vise frem privatlivet sitt på TV, og hvorfor det da blir offentlig interesse. Likevel har denne hendelsen satt spor.

– Jeg har jo hatt et offentlig brudd på TV, så dette har jeg jo bedt om. Jeg er ikke naiv og tror jeg skal få bestemme noe av dette her. Men for meg handler det om få lov å bli kjent med et menneske uten at du skal bli ringt ned av pressen. Da begynner man å tenke at man ikke vil være i slikt forhold, om det skal være greia.

– Men så lenge den TV-serien går, vil vi ha med det private. Så jeg får forsøke å beholde denne kjæresten så lenge som mulig slik at jeg slipper å oppleve verken dette eller brudd på TV igjen, spøker han og ler.

Sesong 5 av «Alle elsker David» har premiere 1. januar på TV 2 Play.