Dansk skandaleinfluenser rømte landet etter «hat» - nå roser hun Sophie Elise

KONTROVERSIELL: Influenseren har skapt overskrifter i årevis for uttalelser om plastisk kirurgi og for å leve av pornografi. Foto: Privat

Danske Fie Laursen (26) har tross sin unge alder vært kjent i årevis i Danmark, men har også fått et navn i Norge.

I hjemlandet sto hun frem som mobbeoffer på TV som 15-åring. Siden har hun blogget, gitt ut bøker, deltatt i realityserier, og har blitt en kontroversiell profil for å ha reklamert for plastisk kirurgi.

I sosiale medier som TikTok, Instagram og Youtube, har hun en samlet følgerskare på 610.000.

SKREV BOK: Laursen, som da var 20 år gammel, lanserte i 2017 selvbiografien «Min ærlighet». Foto: Linda Kastrup /Ritzau Scanpix

Norske OnlyFans

I 2020 flyttet dansken til Marbella og startet å legge ut pornografisk innhold på OnlyFans.

Det samme året mottok hun kritikk for å reklamere for tjenesten på Instagram, og for å oppfordre sine daværende 300 000 følgere til å teste ut sugardating, ifølge Ekstra Bladet.

Norske OnlyFans-profiler har også slått seg ned i den spanske byen:

God kveld Norge kontaktet Laursen da hun nylig annonserte at hun ville legge ned OnlyFans-kontoen, grunnet «personlige årsaker». Da hevdet hun at halvparten av følgerne hennes består av norske kvinner og menn.

Denne uken bekreftet hun derimot til danske Se og Hør at nedleggelsen var en løgn, og erkjenner samtidig at antall abonnenter økte etter stuntet.

LEVER PÅ KROPPEN: 26-åringen har siden 2020 livnært seg på å fronte kroppen. Foto: Privat

Rømte landet

Dansken, som i en periode var bosatt i Norge, sier selv at hun valgte å flytte til utlandet grunnet «hat» fra sine landsmenn, men mener at nordmenn er ekstra harde.

Laursen fortalte om en rekke operasjoner til God kveld Norge i 2020:

– Da jeg tok min plastiske operasjon falt jeg i klørne på nordmennene. Jeg fikk så mange drapstrusler og hatmeldinger at jeg lå på hotellet i Oslo og bare gråt, sier hun.

Influenseren sikter til da hun fortalte om å ha tatt et brasiliansk rumpeløft - et inngrep som er blant de farligste plastiske operasjonene.

I den forbindelse fordømte Forbrukertilsynet og en rekke norske influensere Laursen for å ha reklamert for en konkurranse hvor følgerne kunne vinne en valgfri operasjon.

Influenseren reklamerte for plastisk kirurgi, noe som reaksjoner i Norge og Danmark. Foto: Linda Kastrup

Dansken sier hun opplevde å bli stirret på da hun gikk i Oslos gater, og forteller at en gruppe med unge jenter sto og lo mens de pekte mot henne.

– Jeg følte meg totalt mobbet, forteller hun til God kveld Norge.

Men én ting med nordmenn forundrer 26-åringen.

– Merkelig nok er de virkelig støttende når det kommer til OnlyFans. Alle mine norske følgere på Instagram gir meg stor støtte rundt sexarbeidet, kanskje det er mer toleranse for det i Norge enn Danmark, undrer hun.

Støtter Sophie Elise

Forrige uke gikk også Laursen ut på Instagram for å dele en uforbeholden støtteerklæring til Sofie Elise Steen Isachsen (28), i forbindelse med stormen som oppsto etter det omdiskuterte Instagram-bildet, som ble publisert og slettet 12. februar.

Torsdag, 2. mars, annonserte Isachsen til sine 600.000 følgere at podkastsamarbeidet med statskanalen var avsluttet.

Til God kveld Norge uttrykker Laursen en stor respekt for 28-åringen, og forteller at hun stadig ble sammenlignet med henne da hun tilbragte tid i Oslo.

– Alle sa «du er den danske Sophie Elise». Jeg forstod ikke helt hva de mente da, men etter at jeg ble bedre kjent med henne tror jeg folk mente at vi begge har vært gjennom mye, og er våre lands største influensere når det kommer til både hat og kjærlighet, sier Fie Laursen.

Da ungdomskanalen til Danmarks offentlige kringkastingsselskap lagde dokumentarserien «Fie» i 2021, gikk det ikke ubemerket hen. DR3 fulgte hverdagen til Laursen, som blant annet besto av å selge lettkledde bilder.

Det fikk Center for digital pædagogikk til å gå ut mot influenseren og kanalen. Spesialkonsulent Christian Mogensen mente at dokumentaren aldri burde vært laget. Han mente den fungerte som en OnlyFans-reklame og beskyldte DR3 for å «melke fenomenet Fie Laursen».

DR3 svarte til kritikken at det var relevant for den unge målgruppen å se baksiden av det digitale livet, og at kanalen ikke skal være belærende, men speile det som foregår blant unge og åpne for refleksjon.

God kveld Norge har spurt Laursen om hun har en kommentar til kritikken mot dokumentaren, men hun har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

Laursen har derimot utdypet hvorfor hun ønsket å sende en støtteerklæring til sin norske kollega:

– Jeg kjenner meg igjen i Sophie og forstår henne, sier dansken til God kveld Norge, og legger til:

– Jeg mener at alle begår feil. Istedenfor å fokusere på posen bør man tenke på, hvorfor er den der? Om det er hennes eller andres er ikke folks problem, men hennes.

Dansken gjentar at «hatet» hun fikk fra nordmenn etter promoteringen av plastisk operasjon, var noe hun aldri hadde opplevd lignende før.

– Derfor føler jeg med Sophie i denne tiden, slår hun fast.