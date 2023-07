Danset med ukjent mann – ble svindlet

EN STRÅLENDE SOMMER: Ekteparet Niklas Silseth Baarli og Benjamin Baarli Silseth nyter sommerferien til det fulle, og har vært både på festival, i Japan og på hyttetur og familieferie i Tyrkia. Snart står Sørlandet for tur. Foto: Privat

Psykolog og TV-profil Benjamin M. Baarli Silseth (32) tenker seg om to ganger før han tar en svingom med ukjente menn i utlandet.

Ekteparet Benjamin M. Baarli Silseth (32) og Niklas Silseth Baarli (34) nyter for øyeblikket late – og ekstremvarme – sommerdager i Tyrkia.

Men tidligere i sommer fikk den 32 år gamle psykologen og forfatteren oppfylt barndomsdrømmen; nemlig en reise til Japan.

– Som den gaming-anime-nerden jeg er var det helt fantastisk, for ikke å snakke om maten og kulturen! sier Silseth entusiastisk til TV 2.

Etter dette dro ekteparet videre til festivalen Slottsfjell i Tønsberg, før ferden altså gikk videre til familieferie med svigers i Tyrkia.

– Her er det ekstra varmt, mange søte hunder, og veldig hyggelig. Utover det skal jeg avslutte sommeren på Sørlandet hos en god kompis, som er blitt en tradisjon. Årets sommer har vært, og er, en veldig god en!

– Hva må til for at du skal ha en bra sommer?

– Egentlig ikke så mye, men jeg må ha noen planer, og være med venner! Planene kan være alt fra hytteturer, norgesferie eller middager, til reise og festival – det må bare være noe å se frem til gjennom sommeren. Jeg er ganske dårlig på å være spontan sånn sett. Ellers liker jeg fint vær, litt varme og lange netter!

– Hvilket sted vil du aller helst reise til?

– Jeg har nettopp vært i Japan, men drømmer allerede om å reise tilbake. Neste gang er planen å kombinere det med en tur til Sør-Korea, som jeg har hørt er veldig likt – men så forskjellig! Da er jeg solgt. Det høres spennende ut!

– Hvilket sted vil du aldri reise tilbake til?

– Polen og lignende land som er veldig anti-LHBT. Har vært de fleste stedene, og bodd i Ungarn, men vil ikke dra tilbake. Hvis de ikke vil ha meg, vil ikke jeg ha dem heller.

– Har du noen gang hatt en skummel opplevelse om bord i et fly?

– Haha, mange! Hilsen en som er litt redd for å fly. For meg kan uventet turbulens i den minste grad vekke urolighet. Men hvis jeg skal trekke frem noe annet, må det være den gangen jeg la ned setet og damen som satt bak meg tok sats, og sparket og trampet i setet i protest. Da jeg spurte hva som hadde skjedd sa hun at det ikke var greit å legge ned setet på den måten. Så da ble det en rak og rett flytur.

– Har du blitt – eller forsøkt blitt – svindlet på reise før?

– Ja, var i Barcelona en gang. Det kom en fyr bort og ville danse på gaten, og jeg tenkte ja, hvorfor ikke? Glemte helt hvor i verden jeg var, men mine 100 euro i lommen var borte etterpå!

– Her i Tyrkia blir man svindlet stort sett overalt, for prisene er egne for turister enn for lokale, og taxiene gir helt tilfeldige priser. Til og med vann har hatt tre ulike priser så langt – på samme butikk. Har ikke fått øvd på prutingen ennå, dessverre.

I JAPAN: I sommer fikk Benjamin M. Baarli Silseth oppfylt barndomsdrømmen; nemlig en reise til Japan. Foto: Privat

– Hva er din verste hotellopplevelse?

– Å, det må være hotell i Tyrkia uten aircondition, midt i bar street. Det var en utrolig dårlig booking av oss på reise da, men jeg trodde aircondition i varme land var en selvfølge – det er det ikke! Ble nytt hotell og roligere strøk etter en dag, for det var varmt.

– Har du hatt en spesiell opplevelse med en kjendis på reise før, og hva skjedde i så fall?

– Tja, Niklas Baarli fridde til meg i San Francisco en gang. Det var trivelig, og jeg sa ja, så det ble en meget spesiell opplevelse.

– Hvor hardt jobber du for å få farge? Hvis hardt; hva er dine beste solingstips?

– Jeg er en liten solbadingsgud, faktisk! Jeg foretrekker timer i solen, med en god bok, frossent vann, solfaktor 50+ og tilgang på havet. Da kan jeg leve lenge i solen. Beste tips: du blir brun, selv med høy faktor. Har aldri skjønt noe annet. Og ekstra tips: ta en kald, digg lunsjpause i aircondition-restaurant. En times avbrekk der gir deg masse påfyll til mer soling.

– Har du hatt en spesiell/skummel opplevelse med dyr på reise?

– Ikke så mange! Men jeg har dykkerlappen, og under et dykk i Thailand ble jeg angrepet av ... en triggerfish. Det er små, aggressive og territorielle fisker, med litt skarp munn, som tar sats og hakker seg inn i fjeset på deg. Særlig dykkermasken. Så den lille stakkaren hakket og hakket og hakket, men jeg tror at han fikk mer vondt enn meg, så da svømte jeg vekk fra det jeg antok var hjemmet hans. Da roet det seg!

PÅ GULLRUTEN: Ekteparet koste seg på Gullruten i Bergen i mai. Niklas Silseth Baarli var programleder for den årlige prisutdelingen. Benjamin Baarli Silseth var nominert i kategorien «Årets reality» for sin medvirkning i serien «Gift ved første blikk». Foto: Tuva Åserud / NTB

– Hvor mange flåttbitt har du fått i livet?

Bare ett! Men til gjengjeld ble jeg syk med borreliose og lagt inn på sykehus noen uker, som 15-åring. Fikk ingen varige skader, var som en heftig influensa over tid. Så flåtten og jeg er ikke venner, og jeg passer veldig på å unngå flått etter dette – sikkert derfor jeg ikke blir bitt nå!

– Hva synes du er det verste med sommeren?

– At den går for fort! Svooosj, og så er sommeren ferdig og hverdagen er tilbake. Innimellom skulle jeg ønske at jeg ble stortingspolitiker og fikk elleve uker sommerferie jeg òg!

– Hva er ditt beste sommerminne?

– Det må være somrene i Italia med familien i oppveksten! Vi pleide å leie bil, kjøre rundt, spise pizza, pasta og gelato, og vi så alltid nye steder.

Han minnes tilbake til et besøk på en restaurant i Italia, da de hadde ventet så lenge på regningen at foreldrene etter hvert begynte å bli småirriterte.

– Foreldrene mine er redelige folk, og de vil jo alltid gjøre opp for seg – men til og med de kan få nok. Etter sikkert en time med venting, forlot vi åpenlyst restauranten, sa ha det til alle som jobbet der og dro tilbake til hotellet. Vi tenkte at de da kom til å komme løpende med regningen, men neida! Gratis mat ble det. Og det er jo ikke et spesielt festlig minne, men jeg kommer aldri til å glemme det.