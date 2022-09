Danse-Jørgen om utfordringene: – En reddende engel

GOD KVELD NORGE (TV 2): Både Jørgen Nilsen (32) og forloveden Helene Olafsen (32) er medvirkende i årets «Skal vi danse - all stars». Det byr på logistikk-utfordringer på hjemmebane.

DANSET SAMMEN: Agnete Saba og Jørgen Nilsen er med i årets skal vi danse. De er enige om at nivået er skyhøyt. Foto: God kveld Norge

Årets sesong av «Skal vi danse» er i gang for fullt.

I år er det kun med tidligere stjerner, og nivået er derfor ekstremt høyt.

For Agnete Saba (28) og Jørgen Nilsen (32) betyr det at det brukes mye tid i dansestudioet, og det byr på enkelte utfordringer for sistnevnte.

Overrasket over egne presentasjoner

Til God kveld Norge forteller Saba at hun ikke er overrasket over det skyhøye nivået i år.

– Jeg var veldig forberedt på at Jørgine, Nate, Cengiz og Kathrine skulle være på toppen. Så det er ikke noen overraskelse egentlig.

Hun avslører likevel én ting som overrasket henne:

– Jeg er litt overrasket over at jeg er dårligere enn jeg trodde jeg skulle være. Jeg tenkte jo at jeg kan jo danse, dette har jeg gjort før. Men så lett var det ikke.

Ukens dans blir utfordrende

I denne ukens sending har deltakerne fått en utfordring de må koreografere dansen rundt.

Martine Lunde har fått kjæresten Aleksander Sæterstøl som utfordring, mens Aleksander Hetland har fått en seng.

Saba og Nilsen har imidlertidig fått noe mye mindre, nemlig cheerleader-dusker.

– Du er ikke en cheerleader, for å si det sånn, sier Nilsen til Saba og ler.

Saba bekrefter dette og sier at hun er relativt introvert, og at det derfor kan bli en utfordring. Men med seg i dansen har de fått ekte cheer-dansere som hjalp dem med koreografi.

– Jeg tror det blir veldig gøy, vi har fått god hjelp fra cheer-danserne, så det er stas.

– Hun er en reddende engel

I årets sesong er både Nilsen og hans forlovede Helene Olafsen medvirkende, henholdsvis som proffdanser og programleder.

Paret møttes da danset sammen og vant i 2017, og siden den gang har de blitt samboere seg og fått barna Louie (2) og Lily (6 måneder).

På spørsmål om hvordan de får logistikken på hjemmebane til å gå opp, svarer Nilsen spøkefullt:

– Den gjør jo ikke det da, sier han og ler.

– Neida, det går veldig greit. Jeg trener om morgenen, tar med Louie i barnehagen, og så henter jeg han etter barnehagen. Og så må Helene dessverre ha Lily litt for ofte, sier han.

Han er likevel ærlig på hva som gjør at de får det hele til å gå rundt med sendinger på lørdagene.

– Mamma kommer over fra Bergen i helgene og hjelper på sendingene og passer på Louie. Hun er en reddende engel.

Tårevått etter historisk dans

Under programmets andre sending danset Saba og Nilsen en historisk dans.

Saba danset nemlig en i sin samekofte, noe som aldri har blitt gjort før. Det var tydelig at det betydde mye for henne.

Det var imidlertid ikke bare Saba som ble rørt av dansen. Også hennes samboer tok til tårene.

Se hvordan kjæresten reagerte i videoen under.