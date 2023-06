Danket ut Hollywood-stjerne: – Dritartig!

Mandag gikk den anerkjente prisutdelingen, Rockie Awards, i Canada av stabelen.

Over 45 land hadde sendt inn bidrag i de ulike kategoriene.

I kategorien «Beste reality» var det TV 2-programmet «Kompani Lauritzen: Tropp 1» som stakk av med seieren.

– Det er ganske uvirkelig at en egenutviklet programserie fra Seefood TV i Norge går helt til topps i konkurranse med noen av de største internasjonale TV-formatene i verden, sier produsent Aleksander Herresthal i Seefood TV – som har laget serien for TV 2.

STOR SUKSESS: «Kompani Lauritzen: Tropp 1» tok både seerne og juryer med storm etter fjorårets sesong. Foto: Matti Bernitz

Herrestahl forteller at de ikke hadde regnet med seier, og sendte derfor ingen over til Canada.

– Vi hadde virkelig ikke regnet med å vinne, så vi prioriterte dessverre ikke å reise over til Canada denne gangen. Det angrer vi selvsagt litt på i dag. Heldigvis hadde vi en norsk kollega i salen, som tok imot prisen på våre vegne.

Danket ut Hollywood-stjerne

Blant de nominerte i kategorien var blant annet reality-programmet «Idris Elba’s Fight School» – en serie om ungdommer med turbulent bakgrunn som får plass på Hollywood-skuespillerens bokseskole.

Sammen med eksperter gir Idris Elba (50) ungdommene den selvtilliten de trenger for å gjennomføre skolen.

Én av de som sjarmerte TV-seerne stort i «Tropp 1», var Julian Pieter Root Rassat (24).

– Vanskelig å sette ord

– Jeg synes jo at det er dritartig, i all ydmykhet. At vi har konkurrert og vunnet internasjonalt med programmet, kan jeg ikke si annet enn at er fantastisk moro, sier Rassat når TV 2 ringer.

– Hva tenker du om å ha vært med på å slå en internasjonal stjerne som Idris Elba?

– Noen ganger er det vanskelig å sette ord på ting, og dette er vel en av de situasjonene, sier Rassat.

«Tropp 1»-deltakeren, som tidligere i år også var nominert til Gullrutens publikumspris, er glad for at programmets konsept med å spille på samhold og gode verdier blir verdsatt ved å høste priser.

PÅ GULLRUTEN: Julian Rassat og fenrik Geir Aker på Gullruten i mai. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

– Jeg tror kanskje at folk er litt lei av å se drama og krangling, og at de vil ha mer av det gode samspillet som kan skje mellom mennesker. Det føler jeg at vi fikk vist veldig godt fram i «Tropp 1». Alle brydde seg om hverandre, og kjempet mer sine egne kamper, istedenfor å kjempe mot hverandre.

At 24-åringen nå har vært med på å vinne en internasjonal pris, føyer seg inn i rekken over høydepunkter etter deltakelsen i TV 2-programmet.

– Det forandret livet mitt. Akkurat nå om dagen driver jeg med foredrag, jeg skal drive med skuespill og er aktuell med nye TV-konsepter etter hvert. Det hadde aldri skjedd om det ikke var for «Tropp 1», sier han fornøyd.

Blant andre vinnere i Rockie Awards var dramaserien «Euphoria», for beste internasjonale program, og «The Traitors» for beste konkurransedrevne TV-serie.

Nylig har Kristian Ødegård (48) og Dag Otto Lauritzen (65) spilt inn ny sesong av seer-favoritten, «Tropp 2», som blir sendt senere i år.