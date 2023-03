Daniel Radcliffe og kjæresten med gladnyhet

GLADNYHET: Harry Potter-stjernen skal bli far for første gang. Foto: Dimitrios Kambouris / AFP

Daniel Radcliffe (33) og kjæresten Erin Darke (38) skal ifølge flere medier venter sitt første barn.

En representant for Radcliffe skal ha bekreftet dette overfor flere medier, deriblant US Magazine, Sky News og magasinet People.

Møttes under innspilling

Radcliffe og Darke møttes på settet til filmen «Kill Your Darlings». Radcliff, som for de fleste er best kjent som Harry Potter, spilte rollen som Allen Ginsberg i 2013-filmen.

BABYLYKKE: Daniel Radcliffe, best kjent fra filmene om Harry Potter, venter barn sammen med kjæresten Erin Darke. Foto: Evan Agostini / AP

Ifølge US Magazine skal det ha oppstått søt romantikk mellom paret under innspilling.

Kjæresten Dark spilte nemlig rollen som Gwendolyn - en kvinne som forelsker seg i Ginsberg.

Darke er mest kjent for rollen sin i serien «Good Girl Revolt» fra 2015.

STJERNE: Radcliffe gjorde stor suksess i rollen som Harry Potter mellom 2001 og 2011. Foto: Doug Peters

Radcliffe på sin side er best kjent som hovedrollen i filmene om Harry Potter. Filmene ble utgitt mellom 2001 og 2011, og har gjort enorm suksess verden over.

Sjelden i media

Vanligvis er det lite å høre om Radcliffe i nyhetsbildet.

– Som skuespiller vil jeg bare leve livet mitt og treffe vennene mine, og jeg vil bare at det som folk snakker om skal være arbeidet mitt, sa han under et intervju med The Hollywood Reporter i 2022.