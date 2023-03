Dag Otto: – Må trå til og lage påskelammet i år

Påsken er perfekt for å samles rundt gode matopplevelser. I programmet «Hellstrøms påske» er påskemat i fokus. Eyvind Hellstrøm (74) reiser på tur med Dag Otto Lauritzen (66) for å finne ny inspirasjon til hva som kan serveres i påsken.

Se alle oppskriftene fra programmet nederst i saken!

Lokalkjent kokk i Alpene

Eyvind Hellstrøm har invitert med seg tv-oberst og tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritzen til de franske alper. Dag Otto har syklet opp og ned det som finnes av franske fjell, og er lokalkjent. Med andre ord perfekt reisefølge når Hellstrøm jakter både påskemat og påskestemning på høyfjellet.

PÅSKEMAT: Eivind Hellstrøm hjemme på sitt eget kjøkken i Oslo hvor han tilbreder Påskelam. Foto: TV 2

Det var første gang Dag Otto reiste på tur med kjendiskokken, og det ga mersmak.

– Hellstrøm har mange kontakter i sin bransje i Frankrike, så det var et perfekt reisefølge og en artig tur. Hensikten var gode matopplevelser, men også lære om matlaging. Jeg følte meg privilegert som fikk reise ned til Alpene, og det var en anledning jeg ikke kunne si nei til, forteller Dag Otto til TV 2.

Påskelam og Fondue

Men der Eyvind i all hovedsak er opptatt av lokale oster og mattradisjoner, vil Dag Otto utnytte fjellet for alt det er verdt med skitur og aktiviteter. De har likevel et felles mål, nemlig det ultimate påskelammet.

UT PÅ TUR: Eivind Hellstrøm og Dag Otto Lauritzen på vei tur i Alpene. Foto: TV 2

Hjemme hos Lauritzen-familien er det kona Ellen som lager mye mat, men sønnen hans har også gode kokkekunstner. Men nå har Dag Otto latt seg inspirere og lover å trå til i påsken hjemme.

– Det spørs om jeg ikke må trå til å lage påskelammet og prøve å imponere familien denne påsken. Jeg lærte også å lage fondue på turen, sier Lauritzen.

Frankofil

Dag Otto Lauritzen passerer målstreken under Tour de France der han vant den 14. etappen. 14 juli 1987. Foto: Charles Platteau/Scanpix

Dag Otto har et nært forhold til Frankrike og har vært og besøkt landet førti ganger. Tretti ganger som reporter for TV 2-sporten, og som rytter i Tour de France resten. Han snakker flytende fransk og elsker å besøke landet.

– En av de tingene jeg har drømt om, er å besøke alle de flotte alpestedene der jeg syklet som proff - men nå på ski. Så jeg skulle gjerne vært der litt lenger, avslutter Dag Otto Lauritzen.

Her er oppskrift på påskelammet de tilberedte:

PÅSKELAM MED BASKISK PAPRIKA, SPINAT OG POTETER

Oppskrift for 4-6 personer

Baskisk paprika

2 -3 løk

3-4 paprika i farger; rød, grønn, gul og/eller oransje

2-3 hvitløksfedd

10 plommetomater

3-4 ss olivenolje

Frisk basilikum

1 dryss Espelette chili

2-3 ss sherryeddik

Salt

PÅSKELAM: Slik tilbreder Dag Otto og Eivind en perfekt påskemiddag. Foto: TV 2

Sett ovnen på cirka 150 grader.

Del tomatene i fire, fjern kjernene (legg de til side), og fordel tomatbåtene i en panne eller form penslet med olivenolje. Gi et dryss med salt og bak i ovn i 40 minutter.

Bruk tomatkjernene herifra sammen med cherrytomatene og lag en tomatjuice som gir grunnlaget for sausen til lammet. Se forklaringen under i punkt Lam.

Skrell løk og hvitløk. Kutt løken i båter og knus hvitløken. Fres dette sammen med 2-3 ss olivenolje og litt salt til blank og bløt i en kasserolle eller jerngryte.

Skrell paprikaen, del den i fire og ta ut kjernene. Del paprikaen i mindre skiver eller fileter og bland inn sammen med løkblandingen. Kok dette godt sammen noen minutter og sett i ovnen i cirka 25 minutter til gjennombakt, eller stek i stekepanna på lav varme tilsvarende tid. Tilsett de bakte tomatbåtene og bland godt.

Smak til med salt, sherryeddik, frisk basilikum, espelette-chili og eventuelt mer olivenolje.

Lam

1 lammelår ca 2 kilo, eller 2 lammeboger à cirka 1 kilo

2-3 ss hakket frisk rosmarin

2 ss knust sarawakpepper eller svart pepper

10-12 hvitløksfedd med skall

1 kilo cherrytomater eller kjernen av modne tomater

3-4 ss olivenolje

Salt

Sett stekeovnen på cirka 220 grader.

Gni salt, pepper, hakket frisk rosmarin og olivenolje på kjøttet. Knus hvitløk med skallet på, og still kjøtt og knust hvitløk i en ovnspanne eller ildfast form, og stek kjøttet i 2 omganger på 20 minutter, hvor du snur kjøttet imellom omgangene.

Bruker du lammebog kan du forlenge steketiden med ytterligere 20 minutter totalt.

Kjør tomatene (og tomatkjerner fra Baskisk paprika-oppskrift over) med stavmikser til en tomatjuice.

Ta kjøttet ut av ovnspannen og still det på vent. La kjøttet hvile i 20 minutter før det skjæres i skiver med en skarp kniv.

Kok ut ovnspannen hvor kjøttet er stekt med tomatjuice og kok i cirka 10 minutter. Sil av og smakt til med salt og kajennepepper eller sort pepper.

Tomatjuicen kan også helles i ovnspannen når du snur lammet halvveis. Sil i så tilfellet av etter dette og smakt til med salt og kajennepepper eller sort pepper.

Spinat

500g fersk spinat

2 ss smør

1 dryss salt

1 dryss kajennepepper

1 dryss sukker

1 riv på en muskatnøtt

Plukk av stilkene fra spinatbladene. Dette er kun et estetisk valg.

Ha spinaten i en kjele med litt vann og salt. Bruk gjerne trykkoker hvis du har. Da tar det 1-2 minutter før spinaten er ferdig. Litt lengre tid i vanlig kjele.

Etter at spinaten er kokt, skyller du den i iskaldt vann for å beholde grønnfargen.

Like før servering, smelt smør i en liten kasserolle og vend så inn spinaten slik at den blir varm igjen. Smak til med salt, pepper, litt sukker og muskatnøtt.

Ovnsbakte poteter

1 kg poteter (amandine, asterix)

2-3 ss Olivenolje

2-3 ss smør

Dryss Salt

Svart pepper

Kutt potetene i båter. Du velger selv om du skreller dem eller ikke. Ha over olivenolje og salt, og stek i ovnen på 180 grader i 45 minutter. Ha over ferskkvernet pepper når potetene er ferdige i ovnen.

Arranger tallerkener med lam, tomatsaus og tilbehør.

«Hellstrøms påske» med Dag Otto Lauritzen vises 29. mars kl. 20, 1. april kl. 12.30 og 4. april kl. 19 på TV 2 Direkte - og TV 2 Play